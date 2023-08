Una oportunidad para escritores y escritoras: El Fondo Nacional de las Artes continúa con la convocatoria al Concurso de Letras 2023

Hasta el 17 de agosto del 2023 continúa abierta la convocatoria para la nueva edición del Concurso de Letras organizado por el Fondo Nacional de las Artes. La propuesta está dirigida a escritores y escritoras del territorio nacional, así como también a ilustradores e ilustradoras.

El Concurso de Letras es uno de los estímulos más tradicionales del Fondo Nacional de las Artes, además de obrar como impulso para el desarrollo y la visibilidad de talentos emergentes de todo el país. Así, la convocatoria tiene como objetivo fomentar, reconocer y premiar la creación de obras literarias de diferentes géneros.

Dentro de las categorías que pueden concursar en esta nueva edición de la propuesta del Fondo Nacional de las Artes, se encuentran la novela, los cuentos, la novela gráfica, el ensayo o género de no ficción (como la crónica, la biografía, memorias, reportajes, etc.) y la poesía. Cabe destacar que la obra presentada deberá ser inédita, en idioma español y no tiene que haber sido publicada en ningún medio físico o virtual, ni haber recibido otros premios nacionales o internacionales anteriormente.

Concurso de Letras 2023: Premios y requisitos para participar

En la edición 2023 del Concurso de Letras del FNA, habrá tres premios para cada una de las categorías a competir presentadas: Un Primer Premio de $350 mil, un Segundo Premio de $250 mil, y un Tercer Premio de $200 mil. Asimismo, el Directorio del FNA podrá entregar también menciones honoríficas.

Respecto a la inscripción para participar de la convocatoria, la misma se realiza exclusivamente a través de la plataforma digital del Fondo Nacional de las Artes y es posible registrarse hasta el 17 de agosto del presente año.

Las novelas gráficas inéditas también pueden ser presentadas al Concurso de Letras 2023 del Fondo Nacional de las Artes.

En cuanto a los requisitos del concurso, quienes deseen participar deben ser escritoras/as o ilustradores/as de Argentina o extranjerxs que residan legalmente en el país. En ambos casos, deben ser mayores de 18 años. Por otra parte, las obras deben tener título y seudónimo y, en el caso de la prosa, deberán tener una extensión de entre 100 y 350 páginas. Las obras en verso y novelas gráficas, deberán tener entre 48 y 200 páginas.

Para más información, visitar la página web de Fondo Nacional de las Artes.