Una pareja de influencers relató cómo es vivir en un hotel en Ituzaingó

Una pareja de influencers sorprendió en las redes sociales al compartir una experiencia poco común: vivir en un hotel en Ituzaingó. Conocidos como @madeintodoslados, los creadores de contenido contaron que, tras regresar de un viaje a Brasil, se encontraron con un escenario inesperado: el techo de su casa se había derrumbado a causa de un fuerte temporal.





“Nos pasaron todas juntas y creo que está bueno no mostrar la vida como perfecta, porque no lo es”, expresaron con honestidad, en un video que rápidamente se volvió viral. Lejos de idealizar su día a día, la pareja decidió mostrar una parte más cruda y real de su vida cotidiana: la incertidumbre de no tener hogar y la búsqueda de un nuevo lugar para quedarse mientras su casa se refacciona.





En ese contexto, tomaron una decisión inesperada: mudarse temporalmente a un hotel. Aunque la búsqueda no fue fácil, finalmente encontraron el lugar ideal: el Hotel Mérit, ubicado en Parque Leloir, a tan solo 100 metros del Acceso Oeste.

Según relataron en sus redes, el hotel los sorprendió gratamente. “Nos encantó porque es nuevo, muy lindo y está muy bien ubicado”, señalaron. Pero lo que más destacaron no fue solo la comodidad del hotel, sino también el entorno que lo rodea: “Lo mejor es la zona. Es un oasis en zona oeste, con mucho verde y con los mejores restaurantes a solo pasos.”





Además de funcionar como solución habitacional de emergencia, la experiencia terminó siendo una especie de escapada en pareja, una manera diferente de transitar una etapa difícil con algo de disfrute. Incluso lo recomendaron como un plan ideal para aquellos que buscan un descanso sin irse muy lejos o para empresarios que trabajan por la zona y desean desconectarse: “muy bueno para una escapadita en pareja o para empresarios que tienen que trabajar pero quieren cambiar de aire.”





El relato de su nueva rutina despertó el interés de cientos de usuarios que se sintieron identificados con la vulnerabilidad y honestidad del mensaje. Mostrar la vida sin filtros, con sus altibajos y desafíos, fue lo que generó mayor empatía.





“Vamos a mostrarles cómo avanza nuestra aventura, hoy todo es incertidumbre. Pero así es nuestra vida hoy, amigos”, escribieron al finalizar el posteo, dejando entrever que seguirán compartiendo su día a día desde este nuevo hogar temporal.





Así, entre valijas, refacciones y nuevas rutinas, @madeintodoslados convirtió una situación adversa en una oportunidad para compartir, conectar y —por qué no— dar a conocer una alternativa de hospedaje diferente en el corazón de Ituzaingó.