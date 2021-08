Una pareja de Morón busca incansablemente a Felipe, su mascota que fue robada

En la cultura argentina, la presencia de mascotas en las familias es una costumbre que data de largas décadas. Los animales son fundamentales a la hora de acompañar a las personas en tiempos de soledad o en los momentos difíciles. Es por esta razón que su protección y su cuidado son pilares fundamentales, aunque en algunas ocasiones los robos no permiten que esto se desarrolle de manera natural. En Morón, una pareja del distrito busca por todos los medios encontrar a Felipe, un perro Yorkie de diez años que se perdió desde el 9 de julio y, hasta el momento, no tienen rastros de él. Más allá de los esfuerzos realizados, l@s vecin@s continúan en la búsqueda activa y no se rinden.

En diálogo con Diario La Ciudad, Luis y Natalia contaron detalles maravillosos de la historia de Felipe en su hogar, manifestaron su deseo de que vuelva a sus manos lo antes posible y dejaron un mensaje que permite dar cuenta de la relevancia que tienen los animales en la vida en comunidad.

“Yo tuve problemas de salud y estuve dos años ciego. Él fue mi gran compañero durante toda esa etapa difícil de mi vida. Cuando regresaba de alguna internación y escuchaba el ruido de las muletas, ya se ponía loco y me buscaba por todas partes. Hoy lo sigo buscando y lo extraño muchísimo”, sostuvo Luis.

El hecho se dio un miércoles por la mañana. Luego de notar que el portón corredizo de su domicilio ubicado en Castelar estaba forzado, se sorprendieron con la ausencia de Felipe. Desde ese día, la pareja publicó todo tipo de imágenes en las redes sociales y hasta incluso decidieron recompensar económicamente a aquella persona que dé con el paradero de su pequeña mascota.

“Felipe fue rescatado de la calle en el 2013 en un estado deplorable. Estaba desnutrido, tenía sarna y con la dentadura hecha un desastre. Al principio no ladraba y le costó mucho volver a confiar en una persona. Es por eso es que lo buscamos de manera desesperada. El fue muy sufrido y nosotros lo adoptamos como un hijo, no es justo tanto sufrimiento ni para él ni para nosotros”, concluyó Natalia.

Son tiempos difíciles los que atraviesan Luis y Natalia. Con los ánimos por el piso, no se rinden y buscan por todos los medios reencontrarse con Felipe, a quienes consideran como un hijo. Muchos vecin@s de Morón ya le dieron su apoyo y estarán atentos ante cada novedad que pueda aparecer.

¿Cómo contactarse con Luis y Natalia?

Si tenes algún dato respecto del paradero de Felipe o conoces a alguien que obtuvo alguna información, podes contactarte al 1562517465 o vía mail jessicamolinas@hotmail.com. De esa manera, aportarás tu granito de arena para que esta familia de Morón pueda volver a su habitualidad.