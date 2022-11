Una vecina de Castelar precisa recaudar 4 millones de pesos para el tratamiento de su enfermedad

Adriana Smolinski tiene 29 años, es oriunda de Puerto Iguazú, Misiones; pero vive actualmente en Castelar Sur. Hace poco más de 4 años le descubrieron cistitis intersticial, una enfermedad que se encuentra en las paredes de la vejiga.

Adriana habló con Diario La Ciudad sobre cómo viene sobrellevando esta situación y la necesidad de que se hable sobre el tema.

“Para diagnosticarme me tuvieron que hacer una biopsia, en ese entonces yo trabaja en una estación de servicio y tuve la suerte de que la obra social me cubra todos los gastos”, explicó.

Sin embargo, el primer tratamiento para la enfermedad (unas instalaciones que van adentro de la vejiga llamada CISTITAC) no dio resultado.

“A consecuencia de la enfermedad tuve que dejar de trabajar, porque mi cuerpo no resiste estar tanto parado ni tanto tiempo sentada, tengo que estar la mayor parte del tiempo acostada, porque no tolero los dolores, y orino constantemente”, agregó.

La afección es poco común para la edad de Adriana, ya que quienes la padecen en general son mujeres entre 50 y 60 años.

Como resultado del agravamiento en su cuadro, Adriana debió dejar de trabajar, lo que hizo que perdiera su obra social. “Es muy feo decir ‘no puedo trabajar’ es muy complicado y traumático”.

Cómo poder ayudar a Adriana al tratamiento de la enfermedad

Adriana comentó que el tratamiento en cuestión consiste en una cistoscopia con hidrodistencion, que cuesta 315 mil pesos, más una medicación llamada UROMAC que viene de España. “Me puse a buscar una fundación que me ayude porque la medicación no viene al país, gracias a la fundación me pusieron en contacto con un laboratorio que me va a tramitar para traerla”. En total Adriana necesita recaudar $4.500.000.

“Estoy haciendo una campaña para solventar los gastos, porque es algo imposible, no puedo trabajar, no cuento con la ayuda de mi familia, en todo esto me arreglo sola, con la ayuda de desconocidos”, agregó.

Para finalizar, Adriana confesó que desea poder formar una fundación que ampare la enfermedad y poder concientizar sobre la misma.” Al igual que las personas que padecen diabetes o cáncer, merecemos ser escuchados, además que el Estado no cubre el tratamiento de esta enfermedad, pensá que yo gasto alrededor de $60.000 en un mes”, concluyó.

A continuación, se puede encontrar el contacto para quienes deseen colaborar con Adriana, así como también el contacto de sus redes sociales.