“Universo en expansión”, el nuevo material de jUAN, artista conurbano

“Escribo cosas que aprendo de los procesos personales para recordármelas a mi mismo y, tal vez, puedan ayudar a alguien más”, relata jUAN, músico, guitarrista, compositor y arreglador de Hurlingham, quien presentó su nuevo material “Universo en expansión”, un adelanto de su primer disco “La Cátedra del Buen Dormir”, esta semana en las distintas plataformas digitales.

La Ciudad charló con el artista acerca de su nuevo tema, el ambiente cultural del oeste, su trayectoria y la gestación de su arte en tiempos de pandemia.

¿Cómo comenzó tu camino en el mundo de la música?

Empecé componiendo en el género Murga Uruguaya para La Moña Suelta, donde compuse y escribí la mayor parte del repertorio que conforma los dos primeros espectáculos, disponibles en el álbum de estudio de la murga.

Más tarde, después de trabajar brevemente tocando en grupos de latinjazz y bossa nova, me dediqué a escribir canciones y a tocar como solista.

¿Cómo definirías tu estilo musical?

No creo que mi estilo de música sea un género definido, pero podría decir que, dentro del rock pop, fusiono con géneros como el lofi, el R&B, el soul, el jazz y hasta con géneros latinoamericanos, como el samba y el candombe.

¿Cuáles son tus inspiraciones?

Me inspiro mucho en reflexiones que voy tomando de distintas experiencias (propias o no) que tienen que ver con dilemas, emociones, miedos o situaciones de vida difíciles de atravesar. Escribo cosas que aprendo de los procesos personales para recordármelas a mi mismo. También, siento que, quizás, esos pensamientos y reflexiones puedan llegar a servirle a alguien más.

En cuanto a mis influencias musicales, puedo mencionar a Los Beatles, Fito Paez, Charly Garcia, Stevie Wonder, Hiatus Kaiyote, The Cure, o incluso el latinjazz del estilo “Suave” de Luis Miguel.

¿Qué te brindó a vos ser un artista del oeste?

Ser un artista en el oeste se siente como ser parte de un colectivo inmenso de artistas que trabajamos hace años para que la cultura conurbana crezca. Esto de “en el oeste está el agite” tiene que ver un poco con eso, con que, lejos de la concentración cultural que existe en la capital, en el oeste pasan cosas de muchísima calidad, cantidad y diversidad artística desde siempre, y siento que pasa cada vez más. Lo cual es hermoso.

El nuevo tema de jUAN formará parte de su primer disco “La Cátedra del Buen Dormir”.

¿Cómo definirías tu nuevo material, “Universo en expansión”?

“Universo en expansión” es una canción introspectiva, un diálogo con unx mismx que implica una vinculación del “ser” con el “estar”, del “yo” con el “ahora”.

Muchas veces sentimos o asociamos la soledad con el aburrimiento, la tristeza y el desamor.

La canción hace referencia al mundo de posibilidades que hay dentro de nuestras cabezas, si permitimos dejar volar la conciencia y la imaginación.

El tema también interpreta que el nuestro es un mundo en decadencia, inundado por un mar de gente que busca hacer todo lo posible con tal de no sentirse sola. La idea de que nuestra mente puede ser un universo en expansión es una referencia a lo ilimitado, a la voluntad de salir de la oscuridad. Es una invitación a pensarse siendo unx consigo mismx, en paz.

¿Cómo fue la creación de la letra? ¿Y de la música?

La idea de la letra fue una serie de sentimientos y pensamientos que fui atravesando en la soledad de la cuarentena del 2020. El nombre se me ocurrió como una metáfora de lo que estaba atravesando en ese momento, y como una interpretación de lo que creía que podíamos generar desde nuestros refugios personales si dejásemos de pensar en “lo horrible” que es tener que quedarse en su casa.

Veía a todo el mundo quejándose de no poder salir de sus casas y pensaba en lo triste que es no poder disfrutar de nuestros hogares, de nuestro espacio y por ende, de nosotrxs mismxs. Porque la realidad de nuestra habitación es pura y exclusivamente lo que somos en el ahora, en el estar.

Para la música fui recolectando distintas sonoridades y diseños melódicos y armónicos de algunos videojuegos clásicos, como el Sonic para recrear la sensación de un mundo analógico perdido. También utilizamos distintos sintetizadores para generar un ambiente introspectivo, pero a la vez cósmico. Todo, acompañado con variaciones rítmicas del candombe y el samba brasilero.

¿Cómo fue el camino de gestar este nuevo material en plena pandemia y encierro del 2020? ¿Quiénes participaron en este ‘proyecto pandémico’?

La gestación del material en la pandemia fue dual: Por un lado, fue caótica y poco fluida; por el otro, también fue tranquila y me permitió tomarme el tiempo necesario para poder producir todo.

La grabación está hecha enteramente por mí en lo que es voces, coros, guitarras, bajo y teclados, con excepción de la guitarra criolla, que está grabada en el estudio de Luciano Rusia, músico y productor de El Palomar, quien colaboró con la mezcla y masterización de la canción.

El tema está producido por Bandrio de Estudios UyUyUy. Su aporte a este tema fue importantísimo para lograr la sonoridad espacial que logramos, y para establecer con mucho criterio de sonido las texturas y los instrumentos que utilizamos. Con Bandrio terminamos de orientar la búsqueda del producto artístico a la estética “retro, vintage, aesthetic” de los años 80 y sobre todo 90.

El diseño de la tapa es de Colache (Lucas Corrias) artista plástico de Hurlingham que actualmente vive y trabaja en Córdoba. Mi equipo de visuales lo integra también Lucas Bianchi, diseñador gráfico de Hurlingham, quien me produce todo lo que es el material gráfico de redes.

“Universo en expansión” está disponible en todas las plataformas digitales, y pronto contará con un videolyric y también videoclip propio, grabado enteramente en el oeste.