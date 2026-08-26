UNLaM solidaria: Este viernes se realizará una jornada de donación de sangre

Este viernes 28 de agosto de 9 a 13 la Universidad Nacional de La Matanza será la sede de una jornada de donación de sangre que tendrá como objetivo concientizar sobre la importancia de donar sangre y fortalecer las reservas del sistema de salud.





El encuentro será llevado a cabo en conjunto con el Centro de Hemoterapia de Tres de Febrero y tendrá lugar en las aulas 322 y 324 del campus universitario, ubicado en Florencio Varela al 1903 (San Justo).





"Donar sangre es un acto solidario que puede ayudar a salvar vidas", recordaron desde la UNLaM e invitaron a toda la comunidad a participar de la jornada solidaria.





Según los profesionales de la salud, con una sola donación de sangre es posible salvar hasta 4 vidas, ya que, al procesarse la bolsa de sangre entera, esta se divide en sus tres componentes principales: glóbulos rojos, plasma y plaquetas (además de crioprecipitados).



De este modo, una sola extracción de 450 mililitros puede asistir de forma independiente a cuatro pacientes distintos que lo necesiten.





Para participar de la jornada de donación de sangre de este viernes 28 de agosto de 9 a 13 en la UNLaM es necesario concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de la donación y encontrarse en buen estado de salud.





Además, desde la Universidad Nacional de La Matanza se informa a la comunidad que quienes se hayan realizado un tatuaje o piercing, hayan recibido una transfusión de sangre o atravesado procedimientos invasivos como endoscopías o colonoscopías, deberán esperar 12 meses antes de poder donar.





Las personas interesadas en donar sangre este viernes en la UNLaM deberán anotarse de forma virtual a través de este link. También habrá posibilidad de donar por demanda espontánea en el lugar, sin turno previo.