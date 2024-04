POR 5 DIAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 Secretaria Única del Departamento Judicial de Morón, a cargo del Dr. Magnoni Christian Mariano , sito en Brown y Colon Pdo Morón, hace saber que en los autos caratulados “ COOPERATIVA DE PROVISION DE VETERINARIOS LIMITADA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE REALIZACION DE BIENES “ EXPTE 67744, que la Martillera IVANA B. PARISI COL 2252 M, Tº V, Fº51 Cuit 27-16066504/7, Monotributo, subastara en forma electrónica y al mejor postor por 10 días hábiles, la que dará comienzo el dia 30 de Octubre de 2023 a las 11: 00 horas, finalizando la misma el 10 de Noviembre de 2023 a las 11:00 horas , el 100% de un INMUEBLE ubicado en la calle FLORENTINO AMEGHINO 997 de la Localidad de Villa Sarmiento, Pdo de Morón ,Pcia de Buenos Aires.. Cuyo estado según surge del Mandamiento de Constatación del 11/2/2022 : “ se encuentra desocupado y tapiado ( por seguridad) , con entrega de llaves correspondientes en el Juzgado actuante. NOMENCLATURA CATASTRAL: Cir III, Secc D, Mzana 249; Parc 30 c -según dominio- y parc 30 e -según plano-; MATRICULA: 57380 ( 101) PARTIDA 18.948 de la Localidad de Villa Sarmiento, Pdo de Morón. Superficie 916,10m2.existe plano de Mensura, división y anexión aprobado el 16/04/2003. BASE : U$S 333.333-.- ( DÓLAR MEP trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres) . Todo interesado en participar de la subasta deberá en forma previa a la misma, registrarse como postor en la Seccional del Registro General de Subastas Judiciales que corresponda, con una antelación mínima de tres días a la fecha de iniciación de la subasta ( art .4to, Ac .3604/12 SCBA ) , DEBIENDO DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AUTOS EN DOLARES ( MEP) del Banco Provincia de Buenos Aires , Sucursal Tribunales de Morón Nº 502094/1 , CBU 0140030428509850209417 , EN GARANTIA 5% ( art. 562 CPCC) el que se establece en la suma de U$S 16.665,65 ( Dólares dieciséis mil seiscientos sesenta y cinco con 65) . EXHIBICION : 17 y 18 de Octubre de 2023 de 12 hs a 13 hs. dicho depósito deberá realizarse en la cuenta judicial consignada en el cuerpo del edicto, con una antelación no menor a tres (3) días de la fecha establecida para el inicio del remate digital. Los fondos de quien no resultare adjudicatario deberán ser devueltos al oferente respectivo, y no podrán ser gravados por impuestos o tasa alguna ( art 562 CPCC). Celebrada la audiencia a que se refiere el acápite siguiente, se procederá a la devolución del deposito en garantía sin retención ni gravamen alguno, de aquellos que hicieran reserva de postura. DEUDAS: ARBA al 5/04/2022 $ 322.105,40.- MUNICIPAL : BLOQUEADO POR JUICIO AYSA: al 5/04/2022 $ 3.617.060,65.-, la misma es posterior al 21/03/2006. AUDIENCIA: Una vez finalizada la subasta y determinado el vencedor de la misma se fijara una audiencia que tendrá lugar el dia 28 del mes de NOVIEMBRE de 2023 a las 12 hs. A la que deberán comparecer al Juzgado, la martillera y quien resultare ser el mejor postor de la subasta. A dicha audiencia el adjudicatario deberá presentarse con el formulario de inscripción a la subasta, el comprobante del pago del deposito en garantía, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización como comprador en subasta ( art. 38 -Anexo I -AC.3604/12 SCBA), adjuntar el comprobante de seña equivalente al 20 % del monto que resultare vencedor y el 5% en concepto de honorarios profesionales de la Martillera ( con mas 10% en concepto de aportes previsionales) y constituir domicilio legal en los términos del art. 40 CPCC, bajo apercibimiento de tenerlos por constituidos en los Estrados del Juzgado ( art. 41del Ordenamiento Ritual ) . COMISION 5% del producido a cargo de cada parte, con 10% aportes a cargo comprador( art.54 pto IV ley 14.085). SALDO DE PRECIO : Finalizada la audiencia el adquirente tendrá un plazo de 20( veinte) días hábiles para depositar el saldo de precio en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales de Morón a la orden del Juez y en la cuenta de autos ( art. 38 Ac. 3604/12 SCBA) .No se autoriza la cesión del acta de adjudicación . Se autoriza la compra en comisión , debiendo estar inscriptos en el Registro Gral. de Subastas (comisionista y comitente).Para mas información a la Martillera te: 11-6882-6367.

Para ser publicado por 5 días en el Boletín Oficial y el diario “ LA CIUDAD DE MORON“ de Morón, siendo su pago de acuerdo al art. 273 inc.8 de la Ley de Concursos y Quiebras. Morón de de 2023