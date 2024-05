Paro de trenes esta semana

El sindicato la Fraternidad anunció hoy un nuevo paro de trenes. La noticia la confirmó el titular del gremio, Omar Maturano, en conversación con A24, donde reveló que será el próximo jueves 30 de mayo no habra trenes. “No nos dejan empatar la inflación, que es diferente, no queremos aumento del sueldo, queremos empatar la inflación”.



El líder de La Fraternidad, Omar Maturano, expresó: “Nosotros trabajamos en ferroviario, trabajamos sin seguro, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad”. Además, el sindicalista reveló que esta decisión de iniciar un nuevo paro de trenes se da luego de discusiones con el Gobierno de Javier Milei en las que no se pudo sellar el aumento en concordancia con la inflación, a pesar de haber logrado un bono por el Día del Ferroviario.



En medio del anuncio del paro de trenes que se realizará este jueves 30 de mayo, el titular de La Fraternidad se expresó sobre la posibilidad de que la empresa Trenes Argentinos sea vendida y dijo: “Bueno, eso de privatización y concesión son dos palabras diferentes”.