Vacunación: Les llegó el turno a todas las embarazadas

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tomó la decisión de vacunar a todas las mujeres embarazadas considerándolas en el grupo de riesgo. Gollán explicó que se dio ese paso porque “las embarazadas con enfermedades previas, a raíz de la aparición de las nuevas variantes, tienen 22 veces más probabilidades de contraer Covid en forma grave y morir. Y si la embarazada no tiene enfermedades previas igual tiene el doble de posibilidades de transitar el Covid de forma grave”. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no adoptó esa decisión hasta el momento porque sostiene que no hay resoluciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) que así lo indiquen.

La CoNaIn reúne a todos los ministros de Salud del país y a distintos especialistas. En general se junta los martes, aunque el anterior fue feriado y no hubo encuentro. Además, la ministra Carla Vizzotti estaba de viaje en México y Cuba. Todo hace pensar que en la próxima reunión se decidirá sobre la cuestión de las embarazadas.

La Provincia de Buenos Aires tomó la iniciativa y le pidió a todas las embarazadas que se inscriban. Por el momento lo hicieron 17.342 y hasta este viernes se les aplicó la primera dosis a 3.126, es decir el 18 por ciento. La idea de las autoridades bonaerenses es completar la vacunación en los próximos días, pero además desde los centros de telemedicina se le está insistiendo a todas las mujeres embarazadas, que llaman a pedir consejos, que se inscriban para vacunarse.