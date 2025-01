“Vamos al Conti”: Vecinos de Morón se manifestarán en contra del cierre del Centro Cultural de la Memoria

Este sábado 4 a las 16:30, la Asamblea de Vecinxs de Morón en Lucha convoca a los y las moronenses a nuclearse en la Plaza La Roche para partir hacia el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, a fines de realizar una manifestación titulada “Vamos al Conti” en defensa del espacio que fue cerrado por el gobierno nacional.





“El ataque del gobierno a los espacios de la Memoria es directo y contundente. Saben que, sin memoria, no hay nietxs recuperadxs, no hay derechos, no hay Nunca Más”, sostuvieron desde la Asamblea de Vecinxs de Morón en Lucha respecto del cierre del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”.





A través de mails y WhatsApps, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, informó a los trabajadores y trabajadoras que el espacio cultural permanecerá cerrado a partir de los primeros días de enero, haciendo que el personal del espacio quede en “guardia pasiva”.





Desde la administración libertaria insisten en que el cierre del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” se debe a la necesidad de efectuar “una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”.





Según la versión oficial, el espacio permanecerá con sus puertas cerradas y, cuando sea el momento de la nueva apertura -que se estima que será para marzo del 2025-, ya no se centrará en el período del terrorismo de Estado.





“La decisión del gobierno impacta directamente en el Espacio de Memoria, en nuestra historia, la que quieren borrar, la de nuestros 30.400, el cimiento de los derechos humanos en nuestro presente”, agregaron desde la asociación.





La agrupación moronense nació luego del triunfo electoral de Javier Milei, cuando lxs habitantes del partido comenzaron a encontrarse en las calles durante las primeras protestas sociales: “Cuando Milei anunció el mega decreto, muchxs vecinxs de la zona comenzamos a juntarnos en la Plaza San Martín a cacerolear y ocupar las calles, como en muchos lugares del país”, recordaron respecto de sus inicios.





Desde sus primeros momentos en las calles hasta hoy, la Asamblea de Vecinxs de Morón En Lucha participó en distintos reclamos al gobierno nacional, demostrando el descontento con las medidas de ajuste de Javier Milei. Por ejemplo, las marchas en contra de la Ley Bases, a favor de los docentes, estudiantes y jubiladxs, las movilizaciones en solidaridad con los trabajadores, trabajadoras e internadxs del Hospital Bonaparte, entre otras.





Con esa misma premisa, este sábado 4 a las 16:30 la Asamblea de Vecinos de Morón en Lucha invita a toda la comunidad a acercarse a la Plaza La Roche para dirigirse al Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y formar parte de la manifestación en defensa del espacio.