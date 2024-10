Vecino baleado en intento de robo en Morón Sur

Tres delincuentes balearon a un hombre de 54 años durante un intento de robo. La víctima bajaba de su camioneta Amarok frente a la casa de sus padres. Tras atacarlo y no encontrar las llaves del vehículo, los asaltantes le dispararon en la rodilla y escaparon. El hombre fue operado y se encuentra fuera de peligro.



El hecho ocurrió este viernes 18 a las once de la noche, sobre la calle San Francisco, esquina Lanús, en Morón Sur.



Tres delincuentes que caminaban por la zona atacaron al hombre, exigiéndole que entregue las llaves de su camioneta Amarok. Tras las amenazas, vinieron los golpes y el hombre cayó al piso, perdiendo las llaves del vehículo.



A pesar de querer explicarle a los ladrones que las llaves se encontraban en el piso, los agresores no pudieron encontrarlas, por lo que decidieron dispararle en la rodilla derecha para luego darse a la fuga.

El hombre tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital, dónde fue intervenido quirúrgicamente. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.