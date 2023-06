Vecinos denuncian una ola de robos en Castelar Norte: “Es una zona liberada”

Vecinos y vecinas de Castelar Norte denuncian que desde hace meses es inusitada la cantidad de robos que tienen lugar en la zona. Ayer robaron a una chica en plena calle y este hecho se suma a muchos otros similares sucedidos en los últimos meses. “Hace más de 20 años que vivimos acá y nunca pasó lo que está pasando ahora”, declaran los vecinos.

La inseguridad es un problema cada vez más grande para los vecinos y vecinas de Castelar Norte, barrio ubicado en el municipio de Morón. Ayer sucedió un hecho que fue la gota que colmó el vaso. A las 8:30 de la mañana, una chica fue asaltada mientras caminaba por la calle Arrecifes, entre Ventura Bustos y Villanueva. Allí, dos delincuentes bajaron de un auto, la interceptaron en la vereda y le robaron sus pertenencias.

Este caso es uno más de los que se viven a diario en la zona comprendida entre las avenidas Juan Manuel de Rosas, Alem, Santa Rosa y la Autopista del Oeste. Los hechos delictivos se volvieron moneda corriente y los ciudadanos ya no saben qué hacer ante tremenda ola de inseguridad.

Los empleados de un estudio jurídico ubicado en la esquina de España y Munilla sufrieron tres robos a mano armada en menos de un mes. Las víctimas, además de perder sus bienes materiales como celulares, dinero y documentación importante, sufrieron graves consecuencias emocionales, llegando incluso a padecer ataques de pánico luego de los episodios.

Luis, que está a cargo del estudio, vive en Castelar y asegura que la situación es inaguantable: “Ya es imposible. Hay robos a muchos chicos, cuando van al trabajo, cuando van al club. Es algo que no puede pasar más“, declaró en diálogo con Diario La Ciudad.

Uno de los tantos robos que sufrieron los empleados del estudio jurídico, registrado por las cámaras del estudio.

“Han robado en todas las cuadras. A mi yerno le robaron el auto en la puerta de mi casa, es zona liberada.“, asegura Carmen, quien vive hace años en la zona. Por el miedo a ser robada, ha llegado a salir con elementos para accionar ante un posible ataque: “Tengo una hija y todos los días la acompaño a tomarse el colectivo. Salgo con un palo para defenderme“, aseguró.

“La cantidad de robos que hay en Castelar Norte supera todo”, expresan con angustia los vecinos. Y pareciera que el accionar policial no es suficiente para frenar estos delitos. “Uno va la comisaría y le toman la denuncia. Por una o dos semanas se ven patrulleros en el barrio, pero después se cansan y no aparecen más, no patrulla nadie. Es una vergüenza.”, relató Carmen.

Sobre la Colectora del Acceso Oeste, que delimita Castelar Norte, hay tres postas policiales. Las mismas se encuentran en los límites con los municipios de Hurlingham e Ituzaingó. Están ubicadas la altura de la calle Vergara, en las inmediaciones del Puente San Pedro, y en la bajada del Puente Santa. Se supone que estos puestos están emplazados en lugares claves para el control y prevención de delitos, pero nada de eso parece detener a los delincuentes.

Ante la magnitud y frecuencia de los hechos, varios vecinos decidieron hablar con el comisario y jefe de calle encargados de vigilar la zona. No obtuvieron ninguna respuesta favorable, más que la confirmación de que “el asunto los superaba”.

“Hay muchas salidas fáciles hacia distintos lugares, la verdad que es una zona liberada“, contó Luis en diálogo con este medio. “Hace más de 20 años que vivimos acá y nunca pasó lo que está pasando ahora“, añadió con preocupación por la actual situación de inseguridad que se vive en su barrio de toda la vida.