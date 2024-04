Vélez eliminó al “Bicho” en San Nicolás y pasó a la final

Luego del empate sin goles en los 90 minutos, el “Fortín” derrotó en la definición por penales a Argentinos Juniors por 4-2 y el próximo domingo jugará la final de la Copa de la Liga ante el ganador de Boca vs Estudiantes.



En el Estadio Único de San Nicolás, se vivió una gran fiesta en las tribunas, donde se enfrentaron en semifinales, el elenco velezano y el conjunto de “La Paternal” en un encuentro no apto para cardiacos.



A los 12 minutos del primer tiempo, el equipo de Gustavo Quinteros empezó con el pie izquierdo ya que se fue expulsado Braian Romero, a instancias del VAR.



El futbolista de Vélez perdió el equilibrio y fue con una dura plancha contra Nicolás Oroz a la altura de la pantorrilla. Con diez jugadores desde los primeros minutos, el Fortín supo hacerse fuerte manteniendo su postura de presionar al rival y forzar el error.



El equipo de Liniers mantuvo el cero en la primera parte, y salió a buscar el encuentro en el segundo tiempo.



A los 14’, luego de minutos de posesión de Argentinos que mostró buen juego asociado ante la intensa presión de su rival, Franco Moyano habilitó con una asistencia excelsa a José Herrera, que bajó la pelota y definió cruzado, pero el arquero Tomás Marchiori se hizo gigante en el arco y salvó a Vélez del primero.



En los siguientes minutos, los dirigidos por Pablo Guede comenzaron a aprovechar su superioridad numérica ante el desgaste de Vélez y generó situaciones de peligro que no llegaron a vencer la resistencia del rival.

A fuerza de reacciones inmediatas y repetidas atajadas, el uno del “Fortín” comenzó a convertirse en la figura del partido que logró resistir para llevar la definición del partido a los penales.



Desde los doce pasos, Vélez consiguió una mayor efectividad tras errar el primero y, con el penal convertido por el joven Lenny Lobato con una gran muestra de carácter, clasificó a la final de la Copa de la Liga por 4-2.

Ahora esperará por el ganador entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán mañana a partir de las 20 hs en el Estadio Mario Alberto Kempes.