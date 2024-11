Villa Sarmiento: le robaron a periodistas que cubrían para la TV otro robo en la zona

Los equipos de Telefé y de Canal 9 sufrieron un hecho insólito: fueron a cubrir un robo en Villa Sarmiento y mientras acomodaban sus equipos una banda de cuatro delincuentes armados los atacaron. Se llevaron una cámara que seguía con la transmisión encendida, por lo que pudieron ver cómo se metía en el barrio Carlos Gardel.



El hecho ocurrió hoy a las 6:30 de la mañana, sobre la calle Liniers al 400, esquina Chassaing, cuando un equipo de periodistas de Canal 9 y otro de Telefé fueron a cubrir otro hecho delictivo en la zona.



En ese momento, 4 sujetos se acercaron en moto para robarles, terminaron siendo ellos las víctimas del robo, incluso saliendo en las mismas cámaras de seguridad del hecho que habían ido a cubrir.

Los cuatro sujetos circulaban en dos motos, haciendo una primera pasada para analizar como hacer el robo y después de unos minutos volvieron, ahora sí a atacar a los periodistas.



Al notar esta situación, los periodistas de A24, que también se encontraban en el lugar, decidieron irse rápidamente en el auto. Por su parte, los periodistas de Telefé abandonaron a pie el Ford Focus en el que habían llegado, dejando el baúl abierto.



Los trabajadores de Canal 9 no lograron darse cuenta de la situación y uno de los delincuentes forcejeó con el camarógrafo, mientras que otro fue a robar los objetos del baúl del Focus abandonado.



"Yo estaba adentro del auto, me pedían el celular, todas las cosas, pero no agarraron nada. Mientras me apuntaban con un arma yo escuchaba que decían 'llevala, llevala'." Relató la periodista de Canal 9 Romina Iannotti.



Llevándose una cámara de cada canal, los cuatro delincuentes se fugaron en las dos motos. Lo curioso es que la cámara de Canal 9 se encontraba con la transmisión encendida, por lo que desde el Canal pudieron ver el trayecto hasta un complejo habitacional, que todavía no se determinó si es el Barrio Carlos Gardel o el barrio Ejército de los Andes.