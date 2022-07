Villa Sarmiento: le roban al auto y se salva de milagro

Un hombre que llegaba a la casa de su madre en su auto fue asaltado por tres delincuentes que le robaron dinero, teléfono y el auto en Villa Sarmiento, partido de Morón, informaron los voceros policiales.

El robo dado a conocer hoy fue el domingo a las 19.14 frente a una casa ubicado en Presidente Perón entre Brasil y Marcos Paz de Villa Sarmiento, al oeste del conurbano bonaerense, donde uno de los ladrones tiró un tiro al aire para amedrentar a la víctima y robarle el auto Peugeot 308 de color blanco.

Esta mañana, la víctima del robo en exclusiva para Diario La CIudad aseguró: “Tuve un Dios aparte. Mi viejo que está en el cielo me ayudo en que no sea peor la cosa” dijo Claudi y agregó, “Por suerte no entraron a la casa de mi mamá ni fue mayor todo. El que estaba en el auto me apuntó y disparó al aire.

Lugar donde fue el robo

Es el segundo robo que me pasa. Pero la puedo contar. El barrio es como todo porque hay inseguridad en todos lados, algunos vecinos están comunicados entre sí y hay alarma vecinal en todos lados pero igual te roban. Fueron varios minutos. Simulaban que pasaban y me engancharon a mí otra vez”

“vine a visitar a mi mamá como todos los días lo hago. Hace dos semanas perdí a mi padre. En ese momento vi a tres muchachos de forma sospechosas. Enseguida salí corriendo y me agarraron en el medio de la calle. Me traen hacia el auto y roban las pertenencias”.

“El que estaba al volante levantó un arma y tira un tiro al aire. Fue terrible” agregó Claudio.

“En ese momento suena la alarma vecinal y pasó un patrullero, pero siguió todo igual. Me dio una sensación de impotencia terrible. La vida sentís que no vale nada” se lamentó el hombre al final de la entrevista.

La denuncia del robo fue realizada en la Comisaría Segunda de Morón, lo mismo que se encuentran el la búsqueda del auto robado. Se cree que el auto tomó la dirección de Capital Federal por el Acceso Oeste.

Por Ramón Gonzalez