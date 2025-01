Villa Tesei: hombre de 73 años fallece en incendio doméstico

Un hombre de 73 años falleció en un incendio que consumió su vivienda en Villa Tesei. Inmovilizado en la cama mientras se recuperaba de una operación de cadera, no logró escapar del fuego. Su esposa, que había salido a hacer compras, encontró la casa en llamas al regresar. La fiscalía investiga un posible desperfecto eléctrico como causa del siniestro.



El incendio ocurrió este miércoles a la noche en la vivienda que Héctor, de 73 años, compartía con su pareja, ubicada sobre la calle Segmund Freud, esquina Wolf Schcolnik.



El hombre se recuperaba de una operación de cadera por lo que no podía levantarse de la cama. Su esposa salió a hacer unas compras, pero al llegar se encontró con que su casa se estaba incendiando.



A los pocos minutos llegaron los Bomberos Voluntarios de Hurlingham que trabajaron sofocando todo el fuego para que puedan ingresar los ambulancieros del SAME, que solo pudieron corroborar que el hombre había fallecido.



La UFI N°3 de Morón espera los resultados de las pericias realizadas por los Bomberos, para determinar lo que inició el fuego. La primera hipótesis es que fue un desperfecto eléctrico, dado que no había ninguna abertura forzada.