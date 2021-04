Villa Udaondo: Buscan a un sujeto denunciado de abusar de su hijo de 2 años

Mayra está destrozada, con un llanto interminable que le quitó casi todas las fuerzas, comienza a contar el drama que vive y que todavía no puede asimilar. “yo vivía en Ituzaingó, en Villa Udaondo con Ariel Agustín Suárez, el papa de mi bebe. Alquilábamos una casita los tres en la calle Jacarandá. El 30 de marzo, me vengo a la casa de mí mamá y al pasar los días, mi hijo me dice que tenía miedo de su papá, que no apagara la luz. Inmediatamente empecé a pensar lo peor y a intentar que me contara lo que le había pasado.

Mayra, intenta ahora recordar lo que hizo mientras se enteraba de lo peor. “Trataba de que mi hijo me contara, pero era difícil, estaba asustado y lloraba, algo andaba muy mal. Recordé que cuando estábamos en la casa, se orinaba encima, vivía asustado. Mientras le preguntaba me fui dando cuenta que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre.

Aunque era doloroso, mi hijo al rato me logró contar que su papá le metía algo en la boca y que lo ahogaba, que le tenía mucho miedo y que no quería ver más a su papá. No quise saber más, agarré a mi hijo y me fui a la Comisaría”.

Consternada Mayra hace la denuncia penal en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó por abuso sexual y pide una perimetral. La policía va en busca del sujeto pero no lo encuentra en su domicilio. Ya se había fugado.

La denuncia en la Comisaria de la Mujer por abuso sexual consumado

“Hice la denuncia pero el se fugó del domicilio donde alquilábamos. Dejó sus pertenencias, la moto que el tenía la secuestraron, cambió su numero de celular. Lo que si se, que el está por la zona de Ituzaingó. La policía lo está buscando.”

Mayra quiere justicia. Con las pocas fuerzas que le quedan y con ayuda de un psicólogo, trata de sobrellevar todo. ” “Quiero justicia, que lo agarren y lo encierran. También pienso en las madres que quizá pasaron por esto y no se animan a hacer la denuncia. Por el bien de nuestros hijos, les digo que se animen”.