Villa Udaondo: le roban a una joven emprendedora la moto durante el partido y pide solidaridad para recuperarla

Una joven de Villa Udaondo denunció el robo de su moto en el momento que se jugaba el partido entre Argentina y Croacia. Ahora pide la colaboración de los vecinos para lograr recuperarla debido a que es su única herramienta de trabajo.

Así lo manifestó Carolina Ozuna a Diario La Ciudad para pedir la colaboración y lograr visualizar el caso. “La moto era mi única herramienta de trabajo para la venta a domicilio que lleva adelante para el sustento económico.”

Según cuenta la joven: “Estábamos reunidos en familia viendo el partido de la semifinal entre Argentina y Croacia por la Copa del Mundo, cuando de repente vi cuando dos delincuentes escapaban con mi moto Brava Nevada 110 blanca por el fondo donde estaba estacionada en su casa de la calle Del Mate Amargo entre García y Filipinas del Barrio Procrear de Villa Udaondo.

“Yo soy emprendedora, vendo manualidades y cosas dulces para salir adelante. Pido la colaboración de todos los vecinos. Bueno vecinos, mi nombre es Carolina hace 3 años me mudé a Udaondo, al barrio Procrear. Nos robaron la segunda moto que la usaba para repartir churros. Después de tanto esfuerzo, a los 2 años pude volver a comprarla. Era una moto usada para trabajar“.

El momento de la fuga:

“Ayer en el partido 16:30, dos pibes al parecer sin respeto por lo ajeno me volvieron a llevar mi moto. Ahora no sé cuándo voy a poder volver a comprarla. Soy emprendedora y me gano la vida trabajando . Era mi única fuente de trabajo y la verdad que estoy muy triste” aclaró apenada Carolina.

“Quiero seguir creyendo que la gente tiene bondad y si alguien me ayuda con algún dato se lo re agradezco. Ayúdenme a hacer viral para poder recuperarla”.

La joven denunció el robo en la Comisaría de Villa Udaondo de manera inmediata tras el robo.

Le quisieron cobrar para recuperar la moto:

También contó Carolina que tuvo una comunicación telefónica sobre su moto y no sabe si es real o un engaño: “Tuve un contacto a mi teléfono sobre la moto y me pedían plata. Me piden que la señe con 10.000 pesos y el resto de 30.000 lo pague cuando me la entreguen. La verdad que le dije con no tenía plata. No tenía un peso porque no tengo la movilidad que me robaron”, detalló también la joven a La Ciudad.

“No se si es un estafa de algún vivo que tiene mi teléfono que esta publicado en mi red social”, finalizó. La causa judicial por robo se tramita en la fiscalía 2 de Ituzaingó.

Por Ramón González