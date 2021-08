Se estrena “La Virgen del Pozo” Una película conurbana

Analía Melnik estudió Imagen y Sonido en la UBA y, en el 2010, comenzó a trabajar en la productora de la cual hoy es dueña. Empezó su camino en el mundo audiovisual a través de la edición y, posteriormente, en la cámara. También trabajó en ficciones de Telefé en el rubro de los efectos visuales.

Hoy, presenta su film conurbano ‘La Virgen del Pozo’ en diferentes Espacios INCAA del país. La Ciudad charló con la directora que se puso todo un proyecto al hombro y lo lleva a todos lados con un orgullo bien del oeste.“En el 2013 comencé a estudiar teatro y quise empezar a hacer ficción como se pueda”, relata Melnik acerca de los inicios de su carrera en la ficción.

A raíz de esta experiencia, realizó el cortometraje “Personas”, basado en la improvisación, en donde Analía Melnik actuó, hizo cámara y editó el contenido. “De esa producción salieron los actores que hoy trabajan en ‘La Virgen del Pozo’”, relata.

En su lista de referentes en el mundo del cine, Analía Melnik cita a Alex De La Iglesia, Wes Anderson, Pedro Almodóvar, entre otros. Sin embargo, la directora de “La Virgen del Pozo” reconoce que, a pesar de sus referentes, intenta que sus preferencias no opaquen su trabajo: “En el momento de hacer cine, soy muy intuitiva y experimental”, define.

El machismo detrás de cámara

“En el mundo audiovisual, cuesta ver mujeres en dirección, cámara, en el ámbito de la electricidad o como foquistas”, relata Analía. “La mayoría de las mujeres siempre están en arte, vestuario y maquillaje. La desigualdad es real”, concluye.

Con la firme convicción de plantarse y crearse un lugar en el mundo de la dirección, Analía Melnik comenzó a trabajar en el proyecto que hoy se conoce como ‘La Virgen del Pozo’ y que comienza su gira en distintos puntos del país.

“La gente está acostumbrada a que los directores más reconocidos sean varones. Cuando me puse al frente de ‘La Virgen del Pozo’ fue como ‘A esta película la voy a dirigir yo’, porque si yo no me doy el lugar a mí misma para ser directora, no me lo va a dar nadie”, enfatiza Melnik.



“En el cine, como en la mayoría de las profesiones, las mujeres tenemos que hacer siempre ‘un poco más’ que los hombres para ser reconocidas”, enuncia Analía

Una película bien del oeste

“Arrancamos por las puras ganas de hacer ficción”, así define Analía Melnik el inicio de la aventura que implicó la realización de su film “La Virgen del Pozo”, un trabajo comunitario, autogestivo y colectivo.

“Yo quería juntar mis dos mundos, mis dos pasiones: Actuar y Realizar cine. Y así empezamos, con lo que teníamos”, concluye.

“La mayoría de las locaciones que se ven en el film son lugares del oeste: Estuvimos en la placita de Ituzaingó, el Museo de Morón, una oficina de unos concejales de Merlo. También fuimos a San Andrés de Giles, donde muy amablemente nos dejaron grabar y trabajar con total libertad”, comenta Melnik acerca de la realización de ‘La Virgen del Pozo’.



“Necesitamos el arte para sublimar dolores. ‘La Virgen del Pozo’ nos ayudó a tener más confianza en nosotrxs mismxs. ¡Hicimos una peli! No importa si después gusta o no gusta, lo importante fue que logramos hacerla. Y eso nos llena de orgullo”, se emociona Analía Melnik.

El film es el producto de muchos ensayos dedicados a la improvisación. “Rubén Fernández Lisso, uno de los actores, tuvo la idea inicial de lo que luego se convirtió en el film”, relata la directora.

Con la participación de actores de la zona oeste como Rubén Fernández Lisso, Chantal Etevenaux, Lu Piccolo, Leo Baldini, Héctor Birón, Sergio Gramajo, Alejandra Di Ricci, Carla Pollacchi, Anibal Florean, “La Virgen del Pozo” se presentará el 20 y 22 de agosto en el Teatro Gregorio de Laferrere de Morón. Además, el film comenzará una gira por Santiago Del Estero, Entre Ríos y Santa Cruz.