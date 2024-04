Virtual paro de colectivos para mañana jueves desde las 0 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos, decidió una retención de tareas en aquellas empresas que no paguen el aumento salarial acordado con las cámaras empresarias. "Los choferes se van a presentar a trabajar, si les pagaron el salario con el aumento, se subirán al colectivo y van a trabajar normalmente. Si al presentarse no se pagó, no van a prestar servicios", aseguró el vocero del sindicato, Mario Callegari.

Las cámaras empresariales manifestaron no contar con el dinero necesario para afrontar el aumento que se acordó en las paritarias. Frente a esta situación, el secretario general del gremio, Roberto Fernández, advirtió que "es un problema de las empresas, que dicen que el Gobierno les debe el dinero" y aclaró que el 2 de febrero "han firmado y homologado en la Secretaría de Trabajo el aumento y nos deben 250 mil pesos".



Por su parte, desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte (AAET) aseguraron que reciben subsidios para sueldos de $737.000. Sin embargo, la UTA reclama, en base a la sexta cláusula del acuerdo, $987.000. En total, la diferencia calculada por 50 mil trabajadores, es de 12.500 millones de pesos.



Según informó el gremio, las cámaras no pagarán el aumento por lo tanto mañana no habrá colectivos.