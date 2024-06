Nueva estafa por WhatsApp: clonan voces con inteligencia artificial

La clonación de voces es un nuevo desafío de seguridad. Los estafadores utilizan herramientas de inteligencia artificial y se hacen pasar por otras personas, convenciendo a sus víctimas de entregar dinero, entre otras cosas. Esta modalidad de estafa, conocida como vishing, se está registrando en todo el país y resulta muy difícil de detener. ¿Qué recaudos podemos tener frente a este tipo de ataque?



Se habla de vishing cuando el atacante se comunica por teléfono o mensaje de voz, haciéndose pasar por otra persona para engañar a la víctima. Los estafadores manipulan a las víctimas para obtener información personal, inventando situaciones donde un conocido necesita ayuda y ellos actúan como intermediarios.



La efectividad de esta técnica se da por que en una llamada telefónica se establece una comunicación más personal facilitando la manipulación emocional. A esto se le suma el uso de herramientas cada vez más avanzadas de inteligencia artificial, llegando a clonar de manera casi idéntica las voces de familiares de las víctimas.



Las temáticas más elegidas por los estafadores son problemas financieros o de seguridad de nuestros dispositivos tecnológicos, la suplantación de identidad de un conocido, entre otros.

Un ejemplo de este tipo de estafa ocurrió el 5 de junio, cuando la Justicia de Salta dictó prisión preventiva a seis estafadores telefónicos desde la cárcel de Jujuy. Los delincuentes persuadían a sus víctimas para transferir dinero a cambio de premios inexistentes.



¿Cómo protegernos de los ataques de vishing?



- Chequeá la identidad de las personas con las que hablás por teléfono.



- Si no estás seguro, cortá y llamá a los números de teléfonos de tu propia agenda de contactos. Si es una llamada comercial, llamá a los números de teléfono que figuran en internet como números de atención al cliente.



- No des información sobre tarjetas de crédito ni datos personales o información sobre tus contraseñas por teléfono, por WhatsApp o por mensajes de texto. Recordá que los bancos no piden información ni datos personales por correo electrónico ni por mensajes de texto o por teléfono.



-Revisá qué datos personales tenés publicados en internet.