Nueva edición de la "Fiesta del Cine" llega con descuentos

Del 26 de septiembre al 2 de octubre, cines de todo el país participarán de una nueva edición de la "Fiesta del Cine." Este evento se caracteriza por ofrecer grandes descuentos en entradas, combos y merchandising en los complejos más importantes de la Argentina.



En una situación de crisis económica, el entretenimiento es uno de los primeros consumos que las familias recortan. El cine no es la excepción, sufriendo una baja del 32% de entradas vendidas, comparando el primer semestre de este año, contra el del año pasado.



Esta "Fiesta del Cine" busca promover la asistencia al cine de los espectadores, que cada vez más prefieren mirar las películas desde su hogar a través de Netflix y otras plataformas.



Si bien no está anunciado todavía el precio de las entradas para la Fiesta, en la edición anterior en Febrero, las entradas salían $1500. Si el descuento en esta ocasión es similar, la entrada tendría un precio de $2000.

Además de las entradas, combos y merchandising tendrán importantes descuentos.

Algunas de las películas que estarán en cartelera durante la semana que viene son: Romper el Círculo, Beetlejuice Beetlejuice, Deadpool & Wolverine, No Hables con Extraños, entre otras.



Además, está programado el estreno de El Jockey, la nueva película del director argentino Luis Ortega, quien tiene entre sus obras la serie El Marginal y la película El Ángel. Por último, se esperan algunos reestrenos para esta semana: entre las películas mencionadas se encuentran Furiosa y Kingdom of the Planet of the Apes.



Los cines del Oeste que se adhieren a este evento son:

- Hoyts Morón: Rosas 658, Plaza Oeste Shopping. Cuenta con 8 salas.

- Hoyts Moreno: Victorica 1128, Nine Shopping. Cuenta con 10 salas.

- Cinépolis Merlo: Av. Pres. Juan Domingo Perón 24098, San Antonio de Padua

- Showcase Haedo: Plaza Haedo Avenida, Dr. Luis Güemes 393