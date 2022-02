WhatsApp permitirá con los audios una opción muy esperada por los usuarios

WhatsApp lanzó una nueva versión que permitirá a todos los usuarios escuchar audios mientras se encuentren en otro chat. Mucha gente utiliza este recurso para ahorrarse tiempo o para hablar de temas muy amplios, por lo que seguramente esta novedad llegará para quedarse. Cabe destacar que esta actualización solo salió para los móviles iPhone, por lo que en Android todavía no se podrá contar con esta novedad. La versión de WhatsApp que estará dotada de esta función es la 22.4.75 y llegará mediante una descarga manual desde la App Store o, si no todavía no está disponible y no quieres estar pendiente todo el tiempo, simplemente habilita la actualización automática de aplicaciones.

El objetivo de esta herramienta es escuchar la nota de voz de forma cómoda mientras realizas otras acciones en el smartphone. De esta forma, los mensajes podrán escucharse por fuera de la ventana de la aplicación y estos se podrán visualizar en una barra de reproducción llamada “Global Voice Note Player”.

Antes de que WhatsApp permitiera escuchar archivos de audio abandonando el chat del que estos provenían, estos se detenían completamente al momento de abandonar la ventana de conversación del contacto que lo había enviado. De acuerdo al sitio 9to5 Mac, con la actualización estos mensajes continuarán reproduciéndose en segundo plano y podremos ver su progreso, como si de una canción se tratase, en la parte superior de la pantalla.

En caso de que tengas Android, no te preocupes, es muy probable que esta función llegue más pronto que tarde a todos los dispositivos que utilizan el sistema operativo de Google.