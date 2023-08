Lanaro y el mensaje a los vecinos de Ituzaingó: “No existe el cambio a medias, o cambiamos en serio o todo sigue igual”

El precandidato a intendente de Patricia Bullrich llamó a los vecinos de Ituzaingó a votar, este domingo, por el “verdadero cambio”.

A través de un mensaje por sus redes sociales, el precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en el espacio que lidera Patricia Bullrich, Walter Lanaro, pidió el voto de forma directa. “Este domingo el cambio depende de vos”, afirmó.

En un claro mensaje para sus contrincantes, tanto de la interna como así también del oficialismo, Lanaro dijo: “Sé que estás cansado de escuchar siempre lo mismo, por eso elegí el camino de la sinceridad. Voy a ser directo: si querés que Ituzaingó cambie, este domingo necesito que me votes. No podemos ser tibios. No existe el cambio a medias, o cambiamos en serio o todo sigue igual”.

Lanaro comunica durante el spot algunas de las propuestas que viene trabajando desde su espacio, como reforzar la seguridad, cobrar menos impuestos y mejorar el sistema de salud.

Por último, el actual senador provincial asevera que “junto a Patricia Bullrich somos el verdadero cambio que necesita Ituzaingó. Somos la fuerza del cambio”.