Y un día el León volvió a rugir en el Sacaan

Ituzaingó derrotó a Mercedes por 2-1 con tantos de Alan Sotelo y Alejo Politano y ganó luego de seis partidos sin conocer la victoria. Este domingo viajará a Rosario.



En el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Primera C, y bajo una noche primaveral, se enfrentaron en el Carlos Sacaan, el León y el elenco mercedino, donde el Verde necesitaba volver al triunfo para no despedirse del campeonato.



En el primer tiempo, el encuentro fue parejo, hasta que Ituzaingó tuvo situaciones para abrir el marcador. Primero un cabezazo de Agustín Faillace que pegó en el travesaño y luego un remate de afuera de Alan Visco, que pasó por arriba.



Si bien falló en los metros finales, el Verde tuvo pasaje de juego asociado en el mediocampo, pero los goles dijeron ausente en la etapa inicial.



Sin embargo, en la parte complementaria, los dirigidos por Matías De Cicco rompieron la paridad: una buena asistencia de Alan Visco, encontró a Alan Sotelo, y con un disparo de tres dedos, convirtió el primer tanto del partido.



El elenco ituzainguense siguió atacando en todo momento, donde Santiago Piersigilli tuvo en sus manos el segundo gol, pero la pelota dio en el palo.



Hasta que a los 29 minutos del segundo tiempo, el “Blanquinegro” llegó al empate a través de Joaquín Cejas, que la empujó, y puso en suspenso el encuentro.



No obstante, llegó el tan ansiado desahogo por parte del Verde, donde en el minuto 36, luego de una buena jugada colectiva, Alejo Politano le dio el merecido triunfo al León.

De esta manera, Ituzaingó recuperó la sonrisa en el Carlos Sacaan y volvió a ganar luego de seis partidos sin triunfos.



Ahora el domingo deberá enfrentarse a Central Córdoba, en Rosario, a partir de las 15 hs, con el objetivo de sumar de a tres para estar entre los primeros cinco puestos del Torneo Clausura de la Primera C.