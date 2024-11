Yami Safdie sorprendió a los pasajeros del Tren Sarmiento cantando su nuevo tema

Una vez más, Yami Safdie se subió a una formación del Tren Sarmiento y le cantó a los pasajeros que allí se encontraban. "Voy a cantar una canción nueva, gracias a todos por su atención", se puede escucha, de parte de la cantante e influencer que interpretó su nuevo tema "En otra vida", en uno de los videos que fueron realizados por los usuarios en ese momento.



No es la primera vez que seguidores y usuarios de las redes sociales se encuentran con esta artista a bordo del Tren Sarmiento. Esto se debe a que ella es vecina de Haedo y el tren ha sido siempre su método de transporte predilecto. Ahora bien, Yami Safdie hoy en día cuenta con más notoriedad pública, en gran parte por su carrera musical en ascenso, lo cual ha provocado en varias ocasiones que sea reconocida en vía pública y en otros ámbitos que no sean los shows o presentaciones.

Gracias a un video publicado por la cuenta Tren Sarmiento En Línea, comenzaron a viralizarse rápidamente estas imágenes de Yami Safdie. "Que suerte los que la pudieron escuchar", "que regalo a los pasajeros" y "que linda canción, que pena que no la vi", fueron algunos de los comentarios que comenzaron a aparecer en la publicación donde se la ve a esta artista del oeste improvisando un show para los pasajeros.



Es importante recordar que Yami, quien ya venía destacándose en el mundo de las redes sociales como Instagram y TikTok, dio un gran paso en 2021 al firmar contrato con la productora Warner Music, sacando así sus primeras cuatro canciones "Caminar Sola", "Flashear", "FC" y "Pa´ Quererme Así". En 2022 sacaría su primer disco "Dije que no me iba a enamorar" en la cual cuenta con colaboraciones de Lautaro López (Como Si Na) y Milo J (El Bolero).



Ya para 2023, Yami fue nominada como Mejor Nuevo Artista a los TikTok Awards Night y los Premios Carlos Gardel. En ese año lanzó también su segundo disco "Sur" y además fue la artista elegida para ser telonera de Luis Miguel durante sus shows en Argentina.