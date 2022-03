A 78 años de su fundación, la historia de Ciudad Jardín: la localidad que llena de verde al conurbano bonaerense

Pequeñas casas con techos de teja. Calles angostas en las cuales no caben más de un auto. Plazas llenas de verde en donde el encuentro entre familiares, amig@s o vecin@s es moneda corriente. Ciudad Jardín parecería haberse quedado en el tiempo, como si la vorágine del siglo XXI no habría afectado su estructura. Entre las vías del ferrocarril San Martin y las de la línea Urquiza, se establece un barrio que conserva el amor por la naturaleza y la tranquilidad de la vida en comunidad. El pasado 1 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de su fundación, por lo que la historia de esta localidad tan particular establecida en la provincia de Buenos Aires merece ser narrada.

En 1944, Erick Zeyen, un empresario de origen alemán que había escapado de su país de origen, encontró en esta locación el espacio ideal para poder avanzar con uno de los grandes sueños de su vida: crear un lugar en el cual se pueda conservar el equilibrio entre la vida en sociedad y el respeto por la naturaleza. A su vez, se crearon todo tipo de instituciones necesarias para que l@s pequeñ@s pobladores no tengan la necesidad de trasladarse hacia otras ciudades: escuelas, iglesias, parques y áreas destinadas a la práctica deportiva.

En ese año, la primera persona habitó Ciudad Jardín y, luego, muchas otras encontraron en este barrio el espacio deseado para que sus hij@s puedan desarrollarse en un ambiente de armonía, por fuera de los ruidos que se suelen dar en las grandes urbes.

Ciudad Jardín y la música

Una de las grandes características con las que cuenta Ciudad Jardín tiene que ver con la enorme cantidad de músicos que ha salido de este barrio. Figuras de la talla de Gustavo Santaolalla, Andrés Ciro Martínez, Javier y Walter Mallosetti, Ricardo Mollo y León Gieco han transitado sus carreras desde estas calles y, luego, la expandieron por todo el mundo.

De acuerdo a los datos poblaciones, el último censo elaborado en 2010 marcó que Ciudad Jardín tiene un total de 16.317 habitantes y se establece como la séptima dentro del partido de Tres de Febrero. No caben dudas de que aún puede crecer en materia de residentes con el paso de los años.

Pasear por los rincones de Ciudad Jardín es casi como volver a épocas pasadas. Los árboles distribuidos por prácticamente todo el barrio albergan historias de muchas familias que apostaron por una nueva rutina. Allí, en donde la modernidad no habría tenido impacto, se conserva un espacio más que especial en la provincia de Buenos Aires.