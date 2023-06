A seis años de una final no apta para cardiacos

Un día como hoy, Ituzaingó derrotó sobre la hora a Liniers por 2 a 1 y se consagró campeón de la Primera D, con un penal convertido por Damián Anriquez.

Y llegó nomás otro día histórico. Varios resultados posibles podían coronar al Verde campeón, pero sólo ganarle a la Topadora lo aseguraba. Y el trámite no sería fácil porque Liniers venía de bajar a Alem y se jugaba la posibilidad de ingresar al reducido. Además, Ituzaingó no le ganaba hace once años.

En ambas canchas faltaron las emociones durante los primeros 45 minutos pero en el complemento cambio absolutamente todo. Ituzaingó sabía que ganando por cualquier resultado, no importaba lo que pasaba en el otro partido, hasta que el Lechero abrió el marcador y por el momento, se quedaba con el campeonato.

Sin embargo, el árbitro Alejandro Ramírez cobró penal para la Topadora, y el encargado de patear la pena máxima fue Brian Cáceres, y Blas Pisano le tapó el remate dándole vida al León.

Luego Maximiliano Lara marcó el primer gol para el Verde en el minuto 26, y tres minutos después, empató Szerdi para Liniers. A esta altura del partido, el conjunto del Lobo Cordone ya ganaba 3 a 0 y las ilusiones para Ituzaingó se esfumaban cada vez más.

El momento más tenso de la tarde en Villegas, se dio a partir de una jugada de cuento del queridísimo Roberto el “Negro” Fontanarrosa. Centro al área de Julián Sarasibar apareció un defensor del equipo local que quiso rechazar la pelota, pero como apareció Santiago Yossini le aplicó una tremenda patada en la cara, y el juez cobró desde los doce pasos sobre el final del partido.

Damián Anriquez agarró la pelota, tomó carrera y clavó su tiro abajo contra el palo derecho de Cabrera. Gol de Ituzaingó en el último minuto y tremendo desahogo de todos los jugadores, dirigentes e hinchas del León que se hicieron presentes en el Estadio Juan Antonio Arias. Final del partido. El Verde consiguió su segundo título en la Primera D, y subió a la Primera C, en una jornada memorable para todo el pueblo ituzainguense.

La formación que paró en cancha Diego Ayoroa, ex entrenador del Verde y hoy ayudante de campo de Walter Fiori, fue el siguiente: Blas Pisano; Fernando López, Maximiliano Lara, Santiago Yossini y Leonel Córdoba; Mariano Cristaldo, Julián Sarasibar, Matías Vallejos y Alejandro Benítez; Damián Anriquez y Bruno Volpi.

Por otro lado, y como nota de color, antes del partido frente a Liniers, hubo un banderazo en la Sede del CAI para alentar a los héroes del León que fueron en busca del tan ansiado ascenso a la C.

Fue una fiesta inolvidable en el Oeste y en todas las calles de Ituzaingó, esperando a sus jugadores para festejar el campeonato que lograron de manera merecida.

LA CAMPAÑA DE ITUZAINGÓ CAMPEÓN 2017

PRIMERA RUEDA

• Fecha 1: Puerto Nuevo (V) 1-0

• Fecha 2: Juventud Unida (L) 1-0

• Fecha 3: Atlas (V) 1-0

• Fecha 4: Muñiz (L) 1-2

• Fecha 5: Central Ballester (V) 1-2

• Fecha 6: Deportivo Paraguayo (L) 2-0

• Fecha 7: Yupanqui (V) 1-0

• Fecha 8: Argentino de Rosario (L) 1-2

• Fecha 9: Lugano (V) 0-0

• Fecha 10: L.N.Alem (L) 2-1

• Fecha 11: Victoriano Arenas (V) 0-1

• Fecha 12: Centro Español (V) 2-0

• Fecha 13: Claypole (L) 1-0

• Fecha 14: General Lamadrid (V) 1-0

• Fecha 15: Liniers (L) 1-0

SEGUNDA RUEDA

• Fecha 16: Puerto Nuevo (L) 1-0

• Fecha 17: Juventud Unida (V) 1-0

• Fecha 18: Atlas (L) 1-0

• Fecha 19: Muñiz (V) 0-2

• Fecha 20: Central Ballester (L) 3-1

• Fecha 21: Deportivo Paraguayo (V) 1-0

• Fecha 22: Yupanqui (L) 2-0

• Fecha 23: Argentino de Rosario (V) 0-2

• Fecha 24: Lugano (L) 1-1

• Fecha 25: L.N.Alem (V) 2-0

• Fecha 26: Victoriano Arenas (L) 0-0

• Fecha 27: Centro Español (L) 2-0

• Fecha 28: Claypole (V) 3-2

• Fecha 29: General Lamadrid (L) 1-0

• Fecha 30: Liniers (V) 2-1

Ituzaingó sumó 66 puntos, y ganó 21 partidos, empató tres y perdió seis. Hizo 36 goles y sólo recibió 17 en contra. El goleador fue Bruno Volpi con 9 tantos, seguido por Damián Anriquez con 4 (llegó en 2017).