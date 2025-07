Ituzaingó: se fugó después de provocar un accidente sobre la Avda. Rivadavia

Un joven motociclista fue embestido por un auto que giró en U en un lugar indebido y lo abandonó herido sobre el asfalto. La víctima, Ivo Fodrini, fue internada con fracturas y cortes, y ahora su familia busca al conductor fugitivo. El VW Bora involucrado no tenía patente y habría quedado registrado en cámaras de seguridad.



El choque ocurrió este domingo a las 3:49 de la mañana, sobre la Avenida Kirchner (Ex Rivadavia) al 22500, en Ituzaingó Sur.



Cuando el conductor de un VW Bora que circulaba hacia Castelar decidió dar una vuelta en U para cruzar el puente modular de la calle Agrelo, no se detuvo ante la presencia de una Honda Twister CBX roja y negra.



El motociclista Ivo Fodrini impactó contra la puerta trasera izquierda del Bora, que sin detenerse se fue de la escena, dejando a Ivo en el piso, imposibilitado de levantarse.





Gracias a la ayuda de otros dos vecinos Ivo fue trasladado a un hospital y se pudo dar aviso a su familia de que se encontraba herido.



Ivo pasó varios días internado por fracturas en los brazos y cortes con el vidrio, hasta que fue dado de alta y continúa la recuperación en su vivienda.



Lo que ahora busca Ivo y su familia es al Bora y a su conductor: el vehículo no llevaba patente, lo que dificulta rastrear su origen. Fuentes policiales afirmaron a La Ciudad que trabajan analizando cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de huida.



Además del video del momento del choque, la familia aportó la siguiente descripción del auto para facilitar su búsqueda: VW Bora gris oscuro, con la puerta trasera izquierda abollada y el vidrio correspondiente roto.



El joven utilizaba la Honda Twister CBX como herramienta de trabajo y ahora quedó destrozada.