Ituzaingó: detuvieron al dueño del bar "El Coliseo" por el brutal ataque a sus empleados

Gonzalo Emanuel Grillo fue capturado por la policía tras casi dos meses del brutal ataque en el que está acusado de fracturarle la mandíbula a dos jóvenes y golpear a una mujer en su propio bar.



Tras semanas de investigación, personal de la DDI de Morón y la SubDDI de Ituzaingó detuvo este miércoles a Gonzalo Emanuel Grillo (33), propietario del bar gastronómico "El Coliseo". El hombre, que practica boxeo, estaba siendo buscado por un violento episodio ocurrido el pasado 8 de marzo, donde dejó a tres personas heridas con secuelas graves.

La captura frente a su propio local

La detención se produjo durante la tarde del 29 de abril en la calle Barcala al 450, en las inmediaciones del comercio donde se desencadenó la violencia. Según informaron fuentes policiales, los efectivos montaron una vigilancia en la zona hasta que observaron a Grillo salir del local.



Al notar la presencia policial, el acusado acató la voz de alto y fue interceptado sin ofrecer resistencia.



La causa quedó caratulada como "Lesiones leves y lesiones graves – dos hechos en concurso real", bajo la intervención de la UFI N° 1 de Ituzaingó y el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón.



Fuentes judiciales confirmaron que la fiscal Millán solicitó formalmente la detención de Grillo al considerar que el delito es detenible bajo la calificación de lesiones graves. El imputado será sometido a la declaración indagatoria.



La investigación ratificó que el boxeador atacó a tres personas en total: mientras que dos de ellas sufrieron heridas leves, la tercera víctima presenta un cuadro de extrema gravedad tras haber recibido golpes que le fracturaron la mandíbula.

Un ataque sin mediar palabra

El reporte oficial de la detención permitió conocer más detalles sobre el ataque. Aquella madrugada del 8 de marzo, Grillo comenzó a insultar a uno de sus empleados y le propinó varios golpes de puño que lo dejaron inconsciente y con una fractura de maxilar.





Cuando la novia del empleado intentó intervenir para defender a su pareja, Grillo comenzó a golpearla brutalmente hasta que la joven logró salir del local arrastrándose por el suelo.



No conforme con esto, el agresor increpó a un amigo de la pareja a quien le propinó golpes fulminantes en el rostro que le provocaron una triple fractura de mandíbula. Antes de retirarse, el boxeador amenazó de muerte a las tres víctimas.