Moreno: dos destinos naturales lanzaron una increíble promoción en hospedajes

Durante la temporada de otoño, el partido de Moreno se consolida como uno de los polos turísticos de cercanía más atractivos del conurbano bonaerense. Para quienes buscan una escapada diferente, dos de sus principales pulmones verdes, la Reserva Municipal "Los Robles" y la Estancia "El Dorado", lanzaron una promoción especial de 2x1 en hospedaje.



La iniciativa permite a los visitantes alojarse durante dos noches abonando solo una. Se trata de una propuesta inmejorable para familias, parejas o grupos de amigos que deseen recorrer estos espacios verdes y disfrutar de unos días de descanso total a muy pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sin necesidad de emprender largos viajes.

Reserva Municipal "Los Robles": una opción inmejorable para descansar en un entorno natural





Ubicada en un imponente predio de más de 300 hectáreas que combinan bosques nativos y exóticos, la Reserva Municipal "Los Robles" es un verdadero refugio silvestre. Para esta promoción, el espacio ofrece dos modalidades de alojamiento: cabañas (con capacidad para hasta dos personas) y posadas (con unidades preparadas para tres o cinco huéspedes).





Pensando en la comodidad de los visitantes, todos los alojamientos están completamente equipados con: conexión Wi-Fi, aire acondicionado, kitchenette con anafe y frigobar, baño privado y espacio exterior exclusivo con mesas, parrilla y estacionamiento.



Más allá del pernocte, el atractivo de Los Robles reside en la experiencia integral. Los turistas pueden pasar el día recorriendo el centro de interpretación, el vivero de flora nativa, la biblioteca de naturaleza o simplemente relajándose en su patio gastronómico y los diversos espacios recreativos.

Estancia "El Dorado": glamping, naturaleza y tranquilidad con vista al lago





Para los amantes de las nuevas tendencias turísticas, la Estancia "El Dorado" ofrece una experiencia única de glamping en pleno Francisco Álvarez. Este complejo se encuentra estratégicamente ubicado dentro del Área Natural Protegida "Distrito Ecológico Roggero", a orillas del sereno Lago San Francisco.





La estancia cuenta con imponentes domos construidos sobre decks de madera. Estas estructuras están completamente equipadas, logrando la fusión perfecta: el confort y las comodidades de una habitación de hotel tradicional, sumado a la mágica experiencia de dormir inmersos en la naturaleza, con vistas privilegiadas al lago y el sonido de la fauna local.



Al igual que Los Robles, El Dorado se suma a la promoción ofreciendo dos noches de alojamiento al precio de una. Esta iniciativa convierte ambas propuestas en un plan sumamente atractivo para disfrutar de los colores del otoño en el oeste bonaerense.