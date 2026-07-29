El lunes habrá paro docente en todo el País

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza surge como respuesta directa a lo que el gremio califica como una grave situación económica y laboral, apuntando contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei. Este cese de actividades coincidirá con el regreso a las aulas tras el receso invernal en distritos clave del país.

El reinicio de clases marcado por el conflicto

El próximo lunes 3 de agosto debía ser una jornada de normalización académica para millones de estudiantes en la República Argentina. Tras el habitual receso por las vacaciones de invierno, distritos de enorme peso demográfico como la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero tenían programado el regreso a las aulas. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente.



Bajo la consigna excluyente de "Basta de ajuste en la educación", la dirigencia de CTERA definió esta paralización de actividades durante su último congreso gremial. La decisión no fue intempestiva, sino que representa el corolario de meses de negociaciones frustradas y diálogos truncos con el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación de la Nación.



El paro afectará a los niveles inicial, primario y secundario en todos los establecimientos públicos. Si bien la convocatoria rige también para el sector privado, históricamente estas instituciones suelen mantener un esquema de clases con mayor normalidad o guardias mínimas, aunque los gremios anticipan un acatamiento excepcionalmente alto debido a la transversalidad del malestar docente frente a la pérdida del poder adquisitivo

La crisis salarial y el reclamo por la Paritaria Nacional

Para comprender la magnitud de este conflicto, es indispensable analizar los antecedentes inmediatos. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la política económica se ha centrado en la reducción drástica del gasto público. Este enfoque ha colisionado de frente con las demandas de los trabajadores del Estado y, muy particularmente, con el sector educativo.



La Paritaria Nacional Docente es el mecanismo a través del cual se establece un piso salarial mínimo garantizado para todos los maestros y profesores del país, independientemente de la provincia en la que residan. La negativa del Ejecutivo nacional a convocar este espacio de negociación ha dejado a las provincias libradas a su propia suerte y capacidad de recaudación, generando asimetrías profundas.



Desde CTERA son categóricos: acusan a la administración de Javier Milei de profundizar el desfinanciamiento sistemático del sistema educativo. Los reportes del Centro de Economía Política y distintos observatorios laborales respaldan que los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario que, si bien ha mostrado fluctuaciones en 2026, sigue erosionando los ingresos fijos.