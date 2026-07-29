Moreno fue sede de un nuevo encuentro del Consejo Regional de Salud

El partido de Moreno se convirtió en el epicentro del debate sanitario al ser sede de un nuevo encuentro del Consejo Provincial de Salud (CORESA). La jornada se llevó adelante en las instalaciones del Museo "Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur" y reunió a la intendenta local, Mariel Fernández, junto a autoridades del Ministerio de Salud Bonaerense. La cita contó también con la participación de directores de hospitales tanto provinciales como municipales de toda zona oeste.



Esta reunión logró convocar a autoridades sanitarias de diez distritos claves de la región: Moreno, Morón, Tres de Febrero, Ituzaingó, Merlo, Luján, Marcos Paz, Gral. Rodríguez, Gral. Las Heras y Hurlingham. Durante este encuentro, los funcionarios abordaron múltiples estrategias para fortalecer las redes de atención médica en cada uno de sus territorios. Asimismo, se puso un fuerte énfasis en la salud mental y en la imperiosa necesidad de lograr una verdadera integración del sistema sanitario bonaerense.





Uno de los ejes centrales de esta reunión fue el intercambio de experiencias de gestión entre los diferentes niveles del Estado. Los referentes sanitarios aprovecharon la ocasión para analizar detalladamente diversas estrategias que permitan fortalecer la articulación entre los centros de atención primaria y los hospitales. De esta manera, se busca mejorar sustancialmente la coordinación regional ante emergencias, campañas preventivas o derivaciones de alta complejidad.



Durante el transcurso de la jornada, las autoridades provinciales aprovecharon para presentar los últimos avances del Plan Quinquenal de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esta estrategia gubernamental promueve de manera activa la integración de todo el sistema sanitario para facilitar el acceso equitativo a las prestaciones.



Las autoridades dejaron en claro que el objetivo final es consolidar un sistema de salud que no deje a nadie afuera y que responda con rapidez a las demandas actuales. Al fortalecer la coordinación territorial, se espera reducir los tiempos de espera y optimizar los traslados de pacientes críticos en toda la zona oeste.