Una pizzería de Ituzaingó decidió homenajear a la Selección Argentina y a las Islas Malvinas

En las últimas horas, las redes sociales de nuestra ciudad se hicieron eco de un gesto que une la pasión futbolera, el orgullo nacional y el inconfundible sabor de barrio. La reconocida pizzería Don Flores, ubicada en la calle Brandsen 805, Ituzaingó, se volvió furor al tomar una emotiva decisión: homenajear a la Selección Argentina y reafirmar un compromiso inclaudicable con la soberanía de nuestras Islas Malvinas.





La iniciativa de este local es tan simple como contundente. En cada una de las cajas donde entregan sus tradicionales empanadas y pizzas, el comercio decidió estampar la leyenda "Las Malvinas son Argentinas". Este mensaje, que ahora llega a la mesa de cientos de vecinos cada semana, replica el modelo exacto del cartel que exhibió la "Scaloneta" luego de su reciente e histórica victoria frente a Inglaterra en el Mundial 2026.





Para los clientes de Ituzaingó, recibir su pedido con este sentido recordatorio ha sido una sorpresa emocionante que rápidamente se trasladó a fotos y comentarios de apoyo en redes sociales, viralizando la acción de este comercio de nuestro distrito.

El homenaje de la pizzería tiene una raíz muy fresca en la memoria de los argentinos. La bandera original que inspiró el diseño de estas cajas nació en un hotel de Atlanta durante la actual Copa del Mundo. Según trascendió, un grupo de hinchas argentinos improvisó el estandarte cortando a la mitad una sábana de su hospedaje y pintando a mano la icónica frase. La decisión de usar materiales sencillos no fue solo para ahorrar dinero, sino una estrategia para sortear las estrictas prohibiciones de seguridad de los estadios respecto a los mensajes políticos.





Al finalizar el tenso partido contra el seleccionado inglés, los creadores lograron arrojar el lienzo al césped. Fue allí donde el mediocampista Giovani Lo Celso, acompañado por otros referentes del plantel, tomó la bandera del suelo y posó con ella. La imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos.





Si bien el hecho motivó un pedido de investigación formal por parte del Reino Unido ante la FIFA (considerándolo una manifestación de índole política en un evento oficial), los jugadores dejaron en claro que su única intención fue hacer honor y memoria a los caídos por la soberanía nacional.





Más allá del aplaudido homenaje mundialista, Don Flores no es un nombre nuevo en la zona. Con más de una década de trayectoria en la localidad de Haedo y más de cuatro años de exitosa presencia en Ituzaingó, se ha consolidado como un indiscutido referente en el rubro gastronómico local. Su sello distintivo es la calidad de sus ingredientes y la amplia variedad de su menú, lo que la convierte en una de las opciones preferidas de l@s vecin@s. Entre sus atractivos se destacan: pizza por metro, sándwiches por metro y empanadas clásicas y especiales.





La combinación perfecta de sabores, la frescura de su mercadería y, ahora, su fuerte compromiso con el sentir nacional, aseguran que esta pizzería siga ganando el corazón (y el paladar) de nuestra comunidad.