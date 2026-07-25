Ituzaingó y un empate tristisimo

El Verde igualó sin goles ante Sportivo Italiano y no encuentra el rumbo para poder salir de los últimos puestos del descenso. La próxima fecha, irá hacia Escalada.



Bajo una tarde soleada en el Carlos Sacaan, se enfrentaron por la fecha 27 del Torneo de la Primera B Metropolitana, el "León" y el ACIA, en un encuentro de dientes apretados.



En la primera parte, Ituzaingó dominó el encuentro en los primeros minutos del partido, donde generó varias aproximaciones hacia el área rival de Italiano, pero falló en la puntada final.



Sin embargo, la visita emparejó el juego, a través de una jugada de peligro por parte de Cristian Ordoñez, y así ambos equipos, se fueron al descanso con pardas en cero.



En el segundo tiempo, los dirigidos por Matías De Cicco fueron en busca de poder romper el cero, pero no encontró la manera de llegar al área de Sportivo Italiano, donde generó situaciones claras para convertir, e hizo figura al arquero de Ituzaingó, Axel Almirón, que tapó en varias ocasiones.



No obstante, el Verde no generó chances claras para convertir el gol de la victoria, y se quedó con un punto agridulce.

De esta manera, Ituzaingó no le encuentra la vuelta en el Campeonato, y el panorama sigue siendo muy complicado tratando de poder salvarse del descenso directo.



Con esta igualdad, llegó a los once puntos, y en la próxima fecha, visitará a Talleres de Remedios de Escalada, en día y horario a confirmar, urgido de una victoria para achicar distancias en la zona roja del Torneo.