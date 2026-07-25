Robaron una moto en menos de 20 segundos en Ituzaingó y todo quedó filmado

Dos jóvenes robaron una moto estacionada en Villa Ariza, Ituzaingó, en una maniobra que duró menos de 20 segundos y quedó registrada por las cámaras de seguridad. Tras forzar el sistema de arranque, escaparon con el rodado y desde entonces el propietario lo busca a través de las redes sociales.



El hecho sucedió el miércoles, entre las 18 y las 20 horas, sobre la calle Oribe, entre Orgaz y General Fernández de la Cruz.





Según el testimonio de un allegado al propietario, intervinieron dos personas que aparentaban tener entre 18 y 19 años. Ambos llevaban gorra y circulaban en bicicletas desde la zona de Barcala en dirección hacia Santa Rosa.



Uno de los individuos descendió de la bicicleta, se acercó a la moto estacionada y violentó el sistema de arranque utilizando una "yuga". Tras encender el rodado, huyó en dirección a la calle Barcala. Toda la secuencia, que duró menos de 20 segundos, quedó registrada por las cámaras de seguridad.



El dueño del vehículo radicó la denuncia policial e informó que no contaba con seguro. A partir de esto, su entorno inició una búsqueda mediante redes sociales para localizar la unidad.



De acuerdo con la información aportada por estas fuentes, la motocicleta circularía por la zona de Udaondo sin los plásticos delanteros, el tablero y las ópticas. El rodado sustraído es marca RVM F5, de color negro, con barrales delanteros en tono dorado.