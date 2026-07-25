Morón: Esta semana habrá dos operativos de salud para mascotas

Este lunes 27 de julio a las 10, el Municipio de Morón dará inicio al otorgamiento de turnos para la castración gratuita de perros y gatos. Las operaciones se realizarán en la UGC Nº1 de Morón (Independencia 84) y con cupos limitados.





Asimismo, desde el 28 hasta el 31 de julio se estarán llevando a cabo diversas jornadas de vacunación antirrábica en la misma UGC moronense, en el rango horario de 9 a 13. La medida está destinada para perros y gatos mayores a tres meses y se realiza sin turno previo.







Ambas iniciativas forman parte de un programa del gobierno local que busca cuidar a los y las moronenses y sus mascotas, comprendiendo que los perros y gatos del distrito "también son vecinos", fomentando así medidas que favorezcan su salud.





En los últimos tres años, en el distrito ya se han realizado más 50 mil castraciones y se aplicaron más de 51 mil vacunas antirrábicas a perros y gatos, entre otras prestaciones. Además, se realizan de forma periódica distintos operativos de quirófanos móviles que recorren todos los barrios de Morón.







Para agendar un turno para la castración de perros y gatos que se llevará a cabo desde el 28 al 31 de julio en la UGC Nº1 de Morón (Independencia 84) es necesario acercarse de forma presencial al espacio este lunes 27 de julio a partir de las 10.





Los y las interesadas deberán presentar su DNI y/o factura de servicio que indique y acredite su residencia en el Partido de Morón. La actividad es con cupos limitados.