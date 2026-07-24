Morón: Hoy se realizará una nueva jornada de vacunación gratuita y libre para cuidarnos entre todos

Este viernes 24 de julio de 15:30 a 17 se llevará a cabo una nueva jornada gratuita de vacunación abierta a toda la comunidad, una medida que busca que las vecinas y los vecinos de la región puedan acceder a dosis de la vacuna Antigripal y las correspondientes al Calendario Nacional.





Según el gobierno local, la jornada de este viernes tendrá lugar en dos puntos estratégicos del distrito: en el Corredor Stevenson de Morón Sur, ubicado en la calle homónima al 1400; y en la Plaza San Martín de la zona céntrica moronense, ubicada en Belgrano y Buen Viaje.





De este modo, el operativo sanitario organizado por el Municipio de Morón representa una oportunidad clave para que los vecinos y las vecinas se acerquen a completar sus esquemas de inmunización de cara a los meses más fríos del año.





¿Qué vacunas van a estar disponibles?

Durante la jornada de salud de este viernes la atención será por orden de llegada y comprenderá dos ejes fundamentales:





Vacuna Antigripal : Fundamental para prevenir complicaciones respiratorias graves antes del inicio fuerte del invierno.





: Fundamental para prevenir complicaciones respiratorias graves antes del inicio fuerte del invierno. Vacunas de Calendario: Ideal para que las familias pongan al día las libretas sanitarias de niños, niñas y adultos según el Esquema Nacional de Vacunación.







Para asistir a las jornadas de vacunación de este viernes por la tarde no se necesita sacar turno previo. Sin embargo, para agilizar la atención y garantizar la correcta carga en los sistemas provinciales, se recomienda asistir con DNI físico y carnet o libreta de vacunación, en caso de tenerlo, para registrar la dosis aplicada.