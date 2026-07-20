20 de jul. de 2026
Últimas Noticias

Morón: El Museo Nacional de Aeronáutica amplía su horario y sus propuestas por las vacaciones de invierno

Melina Alderete

1 min de lectura

El icónico espacio ubicado en la Base Aérea de Morón ofrecerá un horario extendido para recibir a las familias durante el receso y brindará una charla especial para grandes y chicos.

Morón: El Museo Nacional de Aeronáutica amplía su horario y sus propuestas por las vacaciones de invierno
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

Esta semana, el Museo Nacional de Aeronáutica anunció una serie de nuevas propuestas pensadas para que las familias puedan disfrutar durante las vacaciones de invierno.

A partir del 22 de julio y hasta el 2 de agosto, el espacio ubicado en la Base Aérea de Morón ampliará su horario de visitas y atención al público: Los miércoles, jueves y viernes abrirá de 10 a 15 horas, mientras que los sábados y domingos el Museo podrá visitarse de 10 a 17 horas.

Según destacaron desde el Museo Nacional de Aeronáutica, las visitas no requieren reserva previa. Las personas que deseen ingresar al espacio solo deberán presentar el DNI en el acceso a la Base Aérea, ubicada sobre Avenida Eva Perón 2200 (Morón Sur).

Asimismo, informaron que las entradas tendrán un valor de $4.000 por persona; y que los menores de 18 años, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y veteranos de guerra podrán ingresar de manera gratuita.

Además de la ampliación del horario para el disfrute de los vecinos y las vecinas, durante las vacaciones de invierno se llevará a cabo en el Museo Nacional de Aeronáutica una charla sobre el histórico avión B45 Mentor.

El avión, denominado Beechcraft B-45 Mentor es un monomotor de entrenamiento básico militar, famoso en nuestro país por integrar la Escuadrilla Histórica B-45 Mentor de la Fuerza Aérea.

El encuentro sobre la aeronave estará a cargo del comodoro retirado Luis "Laser" Briatore y se realizará el sábado 25 de julio a las 11 horas. Durante el conversatorio, se abordará la historia de la nave y su relevancia en la formación de pilotos.

Artículo Relacionado
whatsapp logo