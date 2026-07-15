Morón: Por obras de bacheo y repavimentación, el tramo de Casullo permanecerá cerrado

Esta semana, el Municipio de Morón informó a los vecinos y las vecinas que una de las calles principales del centro del distrito permanecerá cerrada al tránsito debido a una serie de trabajos en la zona.





Se trata del tramo de Casullo, comprendido entre las calles Buen Viaje y Brown, en donde distintos operarios están realizando obras de bacheo y repavimentación.





Según informaron las autoridades locales, no se podrá circular en las intersecciones de Casullo y Mitre, y de Casullo y García Silva, por un plazo de dos semanas aproximadamente.





Por ese motivo, se solicita a las y los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.

Asimismo, el gobierno moronense destacó que, quienes necesiten cruzar las vías del ferrocarril en sentido sur-norte, deberán utilizar como alternativa el paso bajo nivel de Lebensohn.





La comuna local informó que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial que se desarrolla en distintos puntos del distrito, con el propósito de contar con calles más seguras y en mejores condiciones para vecinos y automovilistas.