El Verde sufrió una dura caída en el Sacaan

Fue derrota de Ituzaingó ante San Martín de Burzaco por 2 a 1 y cada vez sigue más hundido en el Campeonato. En la próxima fecha, se viene Deportivo Laferrere.



En el Estadio Carlos Sacaan, por la fecha 25 de la Primera B Metropolitana, se enfrentaron cara a cara, el Verde y “Sanma” en un duelo de necesitados.



En la primera parte, San Martín de Burzaco golpeó rápido en su única llegada peligrosa.



A los 5 minutos, la defensa local del Verde no pudo sacar la pelota dentro del área, Braian Chávez la capturó y, con una media vuelta, puso en ventaja al Azul.



Ituzaingó tuvo la posesión durante gran parte de la primera mitad, pero no lo pudo traducir en situaciones para llegar a la igualdad, y se fue al entretiempo con ventaja en contra.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Matías De Cicco salieron en busca del empate, y generó chances que no pudo concretar.



En el minuto 69, Emanuel Zagert vio la segunda amarilla y el conjunto de Burzaco sufrió su expulsión, quedando con diez jugadores.



El Verde jugó el último tramo del partido con un futbolista más y, rápidamente, consiguió la igualdad.



A los 75’, tras un gran pase de tres dedos de Lautaro Mena, Franco Luppino definió de primera, picándosela al arquero Maximiliano Gagliardo.

Sin embargo, llegando al cierre del partido, la visita tuvo una situación de gol y no la desaprovechó. Alejo Funes sacó un remate que se le escurrió a Lautaro Barraza, en el minuto 88, y los tres puntos se fueron para Burzaco, dejándolo en el precipicio al dueño de casa.



El panorama de Ituzaingó es cada vez peor, no encuentra mejoría y necesita levantar cabeza cuanto antes.



Está a 14 puntos de diferencia con los equipos que, actualmente, se mantendrían en la categoría (UAI Urquiza, Defensores Unidos de Zárate y Brown de Adrogué).



En la próxima jornada, el equipo de Matías De Cicco visitará a Deportivo Laferrere, el sábado a las 15 hs (Si Argentina juega a la final de la Copa del Mundo el domingo) o el domingo a las 14 hs, sí el conjunto Albiceleste, jugará por el cuarto puesto el sábado.



Esto se confirmará en las próximas horas del miércoles, luego del encuentro de la segunda semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina vs Inglaterra que jugarán hoy a las 16 hs.

Fotos: Carlos Borgonovo