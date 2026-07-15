Aumento del 15% en comedores escolares: la provincia de Buenos Aires refuerza la asistencia ante la crisis

En medio de un contexto económico complejo que golpea de lleno a las familias del conurbano y de toda la provincia, el gobierno bonaerense anunció un incremento del 15% en la inversión destinada al Servicio Alimentario Escolar (SAE). La medida también impactará directamente en las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y en los Centros Juveniles.



El anuncio se oficializó este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. "Por decisión de nuestro Gobernador estamos multiplicando las herramientas para aumentar las prestaciones sociales y acompañar a los pibes, pibas y las familias bonaerenses en este momento tan difícil", destacó Larroque.





Para garantizar la cobertura de desayuno, almuerzo y merienda en los establecimientos educativos, la provincia de Buenos Aires diagramó el incremento en dos etapas según los diferentes programas:





Servicio Alimentario Escolar: el aumento comienza a regir a partir de agosto. De esta forma, la inversión mensual saltará de $54.000 millones a $70.000 millones de pesos. Esto significa que el programa acumula una suba del 49,58% durante 2026.

el aumento comienza a regir a partir de agosto. De esta forma, la inversión mensual saltará de $54.000 millones a $70.000 millones de pesos. Esto significa que el programa acumula una suba del 49,58% durante 2026. Unidades de Desarrollo Infantil: con la aplicación desde septiembre, estos espacios fundamentales para el cuidado y la atención alimentaria, para chicos de 45 días a 14 años, verán elevada su inversión anual de $54.377 millones a $56.412 millones de pesos.

con la aplicación desde septiembre, estos espacios fundamentales para el cuidado y la atención alimentaria, para chicos de 45 días a 14 años, verán elevada su inversión anual de $54.377 millones a $56.412 millones de pesos. Centros Juveniles: también desde septiembre, los espacios de contención para jóvenes de entre 14 y 29 años aumentarán su presupuesto anual de $10.282 millones a $10.857 millones de pesos.

El Gobierno Provincial refuerza el contrapunto con el Gobierno Nacional





Durante la presentación, los funcionarios provinciales marcaron un fuerte contraste con la administración de Javier Milei. Desde la provincia acusan al gobierno nacional de desentenderse de sus responsabilidades sociales y de mantener una deuda de $17,8 billones con la gestión bonaerense.



En esa línea, el ministro Larroque subrayó el esfuerzo presupuestario para sostener el entramado social: "desde que asumimos, triplicamos la cantidad de chicos que almuerzan en los colegios gracias a un despliegue histórico de infraestructura, con más de 400 comedores construidos o refaccionados, y equipamiento distribuido en los 135 distritos".



De este anuncio también participaron el ministro de Economía, Pablo López; y la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia. Además, la conferencia contó con la presencia de los directores provinciales de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Juventudes, Políticas de Cuidado y Políticas Solidarias.