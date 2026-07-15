Una influencer destacó un bar oculto en Ituzaingó

La reconocida creadora de contenido @camirecorre, quien cuenta con una fiel comunidad de más de 100 mil seguidores en Instagram, acaba de sacar a la luz un verdadero tesoro en nuestro barrio: un restaurante oculto que promete convertirse en el nuevo punto de encuentro obligado para las salidas de fin de semana.





El misterio y la buena comida siempre son una combinación ganadora. En esta oportunidad, estamos hablando de Mada, un nuevo y fascinante spot que se encuentra estratégicamente escondido en pleno pulmón verde de nuestra ciudad. Este restaurante queda ubicado en Martín Fierro 2997, dentro del exclusivo complejo Solaria. Cuenta con estacionamiento justo debajo del restaurante, una gran ventaja para olvidarnos del estrés de dar vueltas buscando lugar.





¿Qué es lo que hace tan especial a este lugar? Según destacó @camirecorre en su viralizada reseña, la propuesta de Mada brilla por su enorme versatilidad. Es un ambiente espectacular y súper relajado para ir en familia porque ofrece opciones para absolutamente todos los gustos. La gran magia de su cocina radica en que logran fusionar diferentes gastronomías del mundo en un mismo lugar, manteniendo siempre una premisa innegociable: platos muy caseros y con porciones súper abundantes.

El recorrido culinario que proponen es un verdadero viaje internacional sin escalas. La influencer gastronómica destacó varios puntos fuertes de la carta que no pueden dejar pasar. La estrella que se robó todas las miradas (y los likes) fue el Box La Parcherita. Esta joya te conduce directo a tierras venezolanas con sus auténticos tequeños de queso semiduro y una variedad imperdible de arepas de pollo, carne, y las clásicas de jamón y queso.Para los amantes de los sabores orientales, el lugar sorprende contando con excelentes opciones de gastronomía japonesa, sumando frescura y distinción a la experiencia. Además, la influencer hizo especial hincapié en las pastas caseras, coronando a los sorrentinos de jamón y muzzarella como los favoritos indiscutidos. Para los carnívoros, el gran recomendado es el ojo de bife, que llega a la mesa destacándose por ser sumamente tierno y sabroso. A esto se le suma el confort de unas milanesas que destacan por su gran tamaño y, como entrada obligada, unas empanadas de carne fritas súper jugosas.





En resumen, Mada no es solo un restaurante oculto; es una invitación a viajar de Caracas a Tokio, para luego volver a nuestras queridas pampas con un buen corte de carne o unas ricas pastas, todo en la misma mesa.