Ituzaingó: apareció una Parrilla en el radar de los influencers gastronómicos

Hace tan solo unos días, la popular cuenta de Instagram @losfoodfinders, que cuenta con una sólida comunidad de más de 200 mil seguidores, decidió trasladarse hasta el corazón de nuestro pulmón verde. ¿El objetivo de su viaje? Visitar el establecimiento que, según afirman en su reseña, es definitivamente una de las mejores parrillas de la zona oeste: Malcriado Ubicado estratégicamente en el complejo Parque Thais de Parque Leloir, a apenas 30 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este espacio gastronómico llegó para derribar un viejo mito porteño. Tal como señalaron los influencers en su publicación: "A veces no hace falta cruzar la General Paz para comer una carne que te haga callar la boca".





Detrás de este exitoso proyecto se encuentra Marcelo Gil, quien ideó una propuesta conceptual donde el fuego es el rey indiscutido. El secreto del éxito parece radicar en una trinidad infalible: brasas ardientes, materia prima de primer nivel y una cocina versátil. El menú logra un equilibrio perfecto al mezclar los clásicos parrilleros de toda la vida con innovadoras vueltas de autor, yendo desde mariscos meticulosamente preparados hasta cortes vacunos trabajados al detalle.





Más allá de la gastronomía, la arquitectura y la atmósfera del lugar juegan un rol fundamental en la experiencia. Los creadores de contenido destacaron especialmente el fuego a la vista y el cuidado diseño del salón.

Se trata de un ambiente relajado pero estéticamente impecable. Es el escenario ideal para múltiples ocasiones: desde una salida en pareja o una cita romántica, hasta una mesa extensa entre amigos donde la consigna innegociable es pedir varios platos para compartir y disfrutar de una sobremesa larga. "Acá venís con hambre y te vas hablando del lugar por una semana", aseguraron.





Durante su visita, degustaron capricho de langostinos, provoleta grillada, fondeu de quesos en cabutiá asada, ojo de bife (catalogado como la estrella del lugar) y salmón con vegetales asados.





La conclusión de @losfoodfinders fue tajante: "Carne, brasas y un sabor que te hace olvidar la distancia". Malcriado es una prueba más de que la excelencia culinaria está cada vez más cerca de nuestras casas. Parque Leloir sigue consolidándose como un faro gastronómico imperdible, dejando bien en alto el nombre de Ituzaingó.