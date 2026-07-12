Ituzaingó festejó la clasificación hasta bien entrada la madrugada

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a unir a la provincia de Buenos Aires en una sola celebración. Apenas el árbitro marcó el final del sufrido triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, miles de bonaerenses dejaron el abrigo de sus casas para salir a las calles y compartir una nueva noche de ilusión.



A pesar del intenso frío y de la hora en la que terminó el encuentro, plazas, avenidas y esquinas históricas de grandes ciudades y pequeños pueblos comenzaron a llenarse de familias enteras, grupos de amigos, jóvenes y niños. Las banderas argentinas, las camisetas albicelestes, los bombos, las cornetas y las caravanas de autos y motos volvieron a convertirse en la banda sonora de una celebración que atravesó prácticamente todo el territorio bonaerense.



Ituzaingó no fue la excepción, tanto en el cruce de Santa Rosa y Sarmiento como en la Plaza Sur los festejos duraron hasta bien entrada la madrugada.

Argentina - Inglaterra

El partido con Inglaterra en semifinales, será la primera vez que se enfrentarán en esta instancia de un Mundial. El cruce más recordado e icónico que protagonizaron fue el de cuartos de final de México 1986, cuando la Argentina se impuso por 2 a 1 con los dos goles más emblemáticos de Diego Armando Maradona: “La Mano de Dios” y “El gol del siglo”.



Al igual que el resto de los compromisos que jugó hasta acá, el próximo partido de la selección argentina se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente.