Haedo: Por obras de repavimentación y bacheo habrá cortes y desvíos de tránsito

Esta semana, el Municipio de Morón informó a los vecinos y las vecinas por una serie de cortes y desvíos de tránsito en la zona de Haedo norte, a causa de distintas obras de repavimentación y bacheo.





Los trabajos se están realizando en la intersección de Lavallol y América y, según informaron las autoridades locales, tendrán una duración de dos semanas aproximadamente, por lo que se recomienda circular con precaución y utilizar caminos alternativos.





Asimismo, el gobierno moronense indicó que también permanecerán cerrados algunos tramos de ambas calles y la zona entre Fasola y Congreso mientras avance la obra que tiene lugar en una de las esquinas más transitadas de Haedo norte.





La obra tiene como finalidad mejorar el estado de la calzada, optimizar la circulación vehicular y continuar con el plan de mantenimiento vial que el Municipio lleva adelante en distintos barrios del distrito.





La iniciativa vial implica intervenciones anuales que superan los 22.000 m² de bacheo de hormigón y asfalto, en las que las cuadrillas municipales y provinciales despliegan repavimentaciones constantes para optimizar la infraestructura y la seguridad vial en todo el distrito.





Además de la intervención que se está realizando actualmente en Haedo norte, se han llevado a cabo distintos trabajos escalonados de repavimentación, bacheo y mejoras en sumideros y veredas en los centros de Castelar y Morón.