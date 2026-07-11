Morón: El lunes comienzan los turnos para la castración gratuita de mascotas

Este lunes 13 de julio a las 10, el Municipio de Morón dará inicio al otorgamiento de turnos para la castración gratuita de perros y gatos. Las operaciones se realizarán en la UGC Nº1 de Morón (Independencia 84) y con cupos limitados.



Desde el próximo martes 14 hasta el viernes 17 de julio, funcionará en el espacio moronense un quirófano móvil en el rango horario de 9 a 13. La iniciativa forma parte de la propuesta de Salud Animal impulsada por el intendente Lucas Ghi, en conjunto con el área de zoonosis de la comuna.



En los últimos tres años, en el distrito ya se han realizado más 50 mil castraciones y se aplicaron más de 51 mil vacunas antirrábicas a perros y gatos, entre otras prestaciones. Además, los operativos de quirófanos móviles se realizan de forma periódica y recorren todos los barrios de Morón.



Para agendar un turno para la castración de perros y gatos que se llevará a cabo desde el martes 14 hasta el viernes 17 de julio en la UGC Nº1 de Morón (Independencia 84) es necesario acercarse de forma presencial al espacio este lunes 13 de julio a partir de las 10.



Además, los y las interesadas deberán presentar su DNI y/o factura de servicio que indique y acredite su residencia en el Partido de Morón.