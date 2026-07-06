Ola polar en Buenos Aires: ¿Cómo siguen las bajas temperaturas en el conurbano?

Los días con frío intenso parecen querer continuar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en todo el conurbano bonaerense, luego de varias jornadas con temperaturas entre los 0 y 2 grados que se vivieron durante la semana pasada.





Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días se esperan bajas temperaturas, especialmente durante la madrugada y ya avanzada la mañana, teniendo en la mitad de la semana uno de los días más fríos que marcan la fuerte presencia de la temporada invernal.





Para este lunes, que ya inició con nieblas que redujeron la visibilidad en las horas tempranas, se estima que la temperatura máxima llegue a los 13 grados. Además, se prevé una jornada nublada, con pocos momentos de sol.





Por otra parte, el martes se alzará como el día más frío de la semana, con temperaturas mínimas que llegarán tan solo a los 2 grados. Sin embargo, el SMN insiste en que el frío se disipará un poco durante el día, llegando a tener una temperatura máxima de 17 grados hacia la tarde.





En cuanto al miércoles, las temperaturas mínimas parecen aumentar, llegando aproximadamente a los 6 grados; mientras que las máximas rondarían los 18 grados.





Hacia el jueves, día feriado por el 9 de julio, se prevé una jornada ventosa, con una mínima de 9°C y máxima de 16°C. Por su parte, el viernes las condiciones serán similares, con una mínima también de 9°C y una máxima de 13°C, marcando un fin de semana largo agradable y, por el momento, sin miras de lluvias en el conurbano.