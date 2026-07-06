Ituzaingó: abren inscripción para los talleres culturales gratuitos

Están abiertas las inscripciones a los talleres de arte y cultura que ofrece el Municipio de Ituzaingó, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el 2° cuatrimestre del ciclo lectivo 2026.



Las propuestas incluyen talleres de música, radio, moda, literatura, historieta, artesanías, artes escénicas, artes visuales, audiovisuales, plásticas, danza y gestión cultural.



Los cursos, gratuitos y presenciales, están dirigidos exclusivamente a vecinos y vecinas de Ituzaingó que buscan desarrollar su creatividad y encontrar nuevos pasatiempos, entre otras cosas.



Quienes deseen conocer la oferta completa y pre inscribirse online, deben ingresan en el siguiente enlace: https://miituzaingo.gov.ar/es/gestion-cultural



(+) Más información: personalmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.