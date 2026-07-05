Se abrieron nuevos cursos y capacitaciones en el CFP Paula Albarracín

Sabemos que la educación y el trabajo son los motores de cualquier barrio, y en nuestro municipio esto vuelve a quedar demostrado. Bajo la premisa de seguir fomentando el desarrollo local, se abre una nueva etapa de inscripciones para el CFP (Centro de Formación Profesional) Paula Albarracín, una institución histórica que sigue apostando por el crecimiento de los ituzainguenses.





El abanico de opciones que presenta el centro en esta ocasión es súper amplio y está pensado para cubrir las demandas reales del mercado actual. Entre las propuestas de formación, vas a encontrar disciplinas clave como: administración y conducción de recursos humanos (lunes y miércoles de 18:30 a 22:30 hs); auxiliar en marketing de productos (lunes de 18:30 a 21:30 hs y miércoles de 18:30 a 20:30 hs); operador de software de gestión administrativo contable (martes y jueves de 18:30 a 22:30 hs).



Confección de lenceria y corseteria (jueves y viernes de 18:30 a 22:30 hs); barman (martes y viernes de 18:30 a 22:30 hs); armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso (martes de 20:30 a 22:30 hs y miércoles y viernes de 17:30 a 21:30 hs).



Electricista en inmuebles (lunes de 17:30 a 21:30 hs; martes de 18:30 a 20:30 hs; y jueves de 18:30 a 22:30 hs); operador en elaboración de conservas de frutas y hortalizas (lunes y miércoles de 13:30 a 18:00 hs y viernes de 13:30 a 17:30 hs); y cocinero para comedor escolar (martes y jueves de 13:30 a 16:50 hs)Para agilizar el proceso, deberás completar el formulario de inscripción de manera online a través de la plataforma miituzaingo.gov.ar. El sistema estará habilitado a partir del próximo 6 de julio. Les recomiendo no dormirse con la fecha, porque sabemos que los cupos para estas capacitaciones vuelan. El requisito excluyente es ser er mayor de 18 años.

Para quienes necesiten despejar dudas, conocer en detalle el programa de cada curso o simplemente prefieran hacer una consulta tradicional, se pueden acercar a la sede del CFP Paula Albarracín (Las Heras 290, Ituzaingó) de unes a viernes, desde las 18:30 hs. También se puede enviar un correo electrónico de cfp8086@gmail.com o llamar al 4661-6032.